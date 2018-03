Na vzniku nejtiššího letadla světa se podílely i české firmy

Evropský výrobce letadel Airbus předal prvnímu zákazníkovi svou dlouho vyhlíženou novinku. Je jí stroj A350-1000. Letadlo se pyšní mnoha nej. Nejenže je nejtišší v kategorii širokotrupých letadel, má také nejnižší spotřebu na sedačku nebo nejsilnější motor ze všech airbusů. Nový letoun jako první před nedávnem převzaly Qatar Airways.

Ilustrační fotoFoto: VLP/Jiří Koťátko

Airbus vkládá do stroje velké naděje. Má se stát trumfem v boji s americkým rivalem Boeingem v segmentu dálkových letadel.

Umí přistávat při nižších rychlostech

Vývoj letadla trval zhruba deset let, první zkušební let proběhl v listopadu 2016. Tři testovací letadla odlétala celkem 1600 letových hodin, „razítko“ s povolením k provozu získal Airbus loni v listopadu.

Oproti starší verzi A350-900 je novinka o sedm metrů delší, takže se do ní vejde o 44 cestujících víc. Má výkonnější motory, kvůli menšímu zatížení ranvejí má šestikolový podvozek. A350-1000 patří k letadlům s mimořádně dlouhým doletem, nikoliv však nejdelším: bez mezipřistání zvládne doletět 14 800 kilometrů. Oproti modelu 900 má mírně upravené zakončení křídel, které umožňuje přistávání i při nižších rychlostech. Oproti konkurenčním letounům má novinka zhruba o čtvrtinu nižší provozní náklady.

Součástky trupu a držáky

Airbus A350-1000 je letadlem, na němž najdete i české díly. Aero Vodochody dodává do letounu dva kompozitní díly: držáky pro palivové nádrže. „Nejde pro nás o nijak významnou zakázku z hlediska objemu, ale spíše z hlediska technologie právě proto, že se jedná o výrobu kompozitů,“ řekl mluvčí Aera Tobiáš Tvrdík.

Jen nedaleko od Vodochod, v pražských Letňanech, se vyrábějí další díly do tohoto letadla. Společnost Latecoere Czech Republic, která tu do jiných typů airbusů vyrábí dveře, dodává do letadla součásti trupu.