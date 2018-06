Největší dodávka trolejbusů dorazila do Pardubic. Nyní vyjíždějí do ulic

Svezení pardubickou hromadnou dopravou bude opět o něco příjemnější. Zaslouží se o to nové trolejbusy typu Škoda 30Tr, které v těchto dnech postupně nahrazují nejstarší vozy.

Trolejbus 30TR.Foto: www.skoda.cz

Ke třem vozidlům, které byly zařazeny do vozového parku předloni, přibyde nyní dalších 15 trolejbusů. Nové trolejbusy se od těch starších na první pohled liší zejména tím, že mají čtvery dveře a na ten druhý hlavně tím, že mají klimatizaci salónu pro cestující a více místa pro vozíčkáře a kočárky.

„Nové vozy budou jezdit na všech trolejbusových linkách. Nyní budeme mít 58 trolejbusů, z toho pouze čtyři vysokopodlažní, které budou navíc jen záložní. Pokud nebudou mít nové stroje příliš poruch, je možné, že tyto záložní už do provozu vůbec nezasáhnou,“ vysvětlil ředitel dopravního podniku Tomáš Pelikán. Všechny nové trolejbusy budou zařazeny do provozu do začátku prázdnin.

Dodání 15 vozů najednou je největší dodávkou trolejbusů v historii dopravního podniku. Zařazení moderních strojů je zároveň soumrakem starších vysokopodlažních trolejbusů Škoda 14Tr, které brázdí Pardubice již od roku 1983. Po uvedení všech nových vozů zůstanou už pouhé čtyři záložní „čtrnáctky“, navíc ještě jedna historická a dvě pracovní, které například odstraňují námrazu z vedení. Na podzim mají navíc přijít nové, parciální trolejbusy, které budou moci jezdit díky bateriím i mimo vedení.

Modernizace vozového parku pokračuje také v jeho autobusové části. Dopravní podnik má nyní už 88 % autobusů nízkopodlažních.

Každý nový vůz dostane jméno po vítězném koni Velké pardubické. Dopravní podnik se teď v pojmenovávání dostal až do roku 1979, kdy vyhrála klisna Legenda. „Zatím jsme nepřemýšleli, jak budeme pojmenovávat nové vozy poté, co nám dojdou vítězní koně. Je to ovšem stále ještě docela daleko,“ podotkl ředitel Tomáš Pelikán.

Jaroslav Praisler