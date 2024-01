Rok 2023 byl na otevírání nových dálničních úseků poměrně chudý. Jaké to bude v roce 2024?

Rok 2024 bude rekordní. V plánu ŘSD je zprovoznit 118 kilometrů nových dálničních úseků. Jedná se o míru otevírání, která je v České republice naprosto nevídaná. Řidiči se tak mají po relativně hubeném roce na co těšit. Je v tom ovšem započítaná i dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem. Ta se staví modelem PPP projekt (Partnerství veřejného a soukromého sektoru, dlouhodobý smluvní vztah mezi veřejným zadavatelem a soukromým partnerem, obvykle trvající 15 až 30 let, o zajištění veřejné zakázky, pozn. red.) a ŘSD není investorem, nicméně je pravda, že dálnici připravilo kompletně ŘSD. Investor tak „jen“ staví. Považujeme to tak za naši stavbu.

NEPŘEHLÉDNĚTE: Podívejte se, kde se v roce 2024 otevřou nové části silnic:

Rekordní rok 2024: Podívejte se, kde všude se letos otevřou nové úseky dálnic

Bude takové tempo otevírání nových úseků pokračovat i v dalších letech?

V tuto chvíli máme rozestavěno 190 kilometrů nových dálničních úseků, další desítky kilometrů silnic I. třídy. Stejně tak jsou v plánu rekonstrukce dálnic a silnic.

Pomoci by tomu měl i další rekordní rozpočet pro rok 2024 ve výši zhruba 79 miliard korun.

Jedná se o rozpočet, který potřebujeme jako nezbytné minimum k tomu, abychom postavili to, co jsme slíbili a co od nás vláda a řidiči očekávají.

Zdroj: Youtube

Kde bude v letošním roce nejvíce stavebně rušno?

Čekají nás práce na výstavbách úseků dálnice D35 (spojí v budoucnu Hradec Králové a Olomouc a měla by být „sesterskou“ spojkou mezi Čechy a Moravou, pozn. red.). Zahájit bychom měli výstavbu D3 směrem k hranici s Rakouskem. Mohla by být hotová do dvou let. Stavět by se měl i úsek D11 ve směru k hranici s Polskem. Posuny jsou znát i na dálnici D6 (Praha-Karlovy Vary) či na D7 (Praha-Chomutov).