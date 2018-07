Největší zakázka v historii. ČEZ ESCO rozsvítí 59 obchodů

ČEZ Energetické služby, dceřiná společnost ČEZ ESCO, dodá osvětlení pro 59 obchodů dámského oblečení Camaïeu ve čtyřech zemích Evropy. Svítidla vyrobí brněnská továrna patřící Hormen CE, další dceřiné společnosti ČEZ ESCO. Hodnota zakázky přesahuje třicet milionů korun.

„Jde o unikátní projekt. Celkem dodáme téměř deset tisíc svítidel devíti různých typů, které sami vyrobíme. Je to jeden z velkých kroků našeho týmu osvětlení do oblasti retailu,“ říká generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák. Prodejny Camaïeu, které ČEZ ESCO rozsvítí, se nacházejí v Česku, Slovensku, Maďarsku a Rumunsku.

„Původním přáním zákazníka bylo snížit náklady na osvětlení minimálně o padesát procent při navýšení světelného komfortu a zachování pozice jednotlivých světel. Tým osvětlení ČEZ ESCO následně pro Camaïeu propočítal několik dalších variant řešení a poskytl zákazníkovi vzorky světel k otestování. Společnost Camaïeu se nakonec rozhodla pro nejoptimálnější variantu, která zvýrazní atraktivitu výrobků a podtrhne věrnost barev,“ uvedl mluvčí společnosti ČEZ Roman Gazdík.

„Budeme mít kvalitnější a příjemnější osvětlení, které zároveň šetří provozně dvě třetiny nákladů. Výzvou pro dodavatele byl náš jasný požadavek, aby se návratnost investice pohybovala do pěti let a aby klesly náklady na údržbu.To se podařilo,“ říká David Levička, technický ředitel Camaïeu pro Česko, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko.

„Pro nás je to opravdu velice zajímavá a tvůrčí zakázka, protože cílem není jen úspora, ale i co nejsilnější estetický efekt. Správně vybraným osvětlením lze dosáhnout toho, že zákazník vidí barevnou škálu zboží co nejblíže skutečnosti,“ říká Jiří Černý, který tým osvětlení v ČEZ ESCO vede. „Omezují se tím případy, kdy je zákazník následně nespokojen s barvou koupeného oblečení, protože v obchodě vypadala jinak, než pak na denním světle.“

Plánovaná úspora dosáhne 4478 megawatthodin, tedy 66 procent nákladů na provoz osvětlení, což s sebou přinese i nižší emise oxidu uhličitého o 4530 tun ročně. Instalace 9345 svítidel bude probíhat mimo otevírací hodiny obchodů, tak aby nenarušila provoz.