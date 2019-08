Cigaretové nedopalky představují největší podíl plastového odpadu na evropských plážích. Na pobřeží Černého moře tvoří dokonce více než polovinu veškerých plastových odpadků. Znepokojivá čísla přinesla analýza projektu Evropa v datech založená na zprávě Evropské agentury pro životní prostředí.

Odpadky na pláži (ilustrační snímek) | Foto: U.S. Fish and Wildlife Service Headquarters: CC BY 2.0; Flickr

Kuřáci jsou zodpovědní za 37 procent odpadu na plážích evropských moří. Druhé místo patří víčkům, brčkům a míchátkům nápojů. To by se mělo do deseti let změnit, neboť všechny obaly v Evropské unii by do té doby měly být recyklovatelné a členské státy by měly zajistit sběr 90 procent PET lahví.