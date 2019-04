Pokud někdo uvažuje o hypotéce, nebo mu bude končit fixace hypotéky, určitě by si měl všimnout, že úroky v lednu vzrostly nejrychleji za posledních deset let. V lednu se dostala průměrná úroková sazba hypoték 2, 28 procenta a dá se počítat i s dalším zdražováním.

Hledáte hypotéku s nejvýhodnější sazbou? Nabízíme vám srovnání.

Důvodem je, že Česká národní banka zvyšuje základní úrokové sazby, čímž zdražuje peníze na mezibankovním trhu, a to se promítá do zvyšování úroků u všech typů úvěru. Jenom pro letošek odhadují analytici, že průměrný úrok u hypoték stoupne na tři procenta.



Hitem posledních měsíců v oblasti refinancování hypoték se tak stala takzvaná předfixace hypotéční úrokové sazby, nebo prostě sjednání nové hypotéky za aktuálních podmínek, i když u té staré ještě nevypršelo výročí fixace. Má to ale háček. Využít ji mohou vždy jen v daném předstihu před výročím fixace, většinou půlročním, jednoročním a někdy i dvojročním. I tak se to ale vyplatí.

„Jestliže loni byly úroky u hypoték pod dvěma procenty a už na začátku letošního roku jsou takřka na skoro 2,3 % ukazuje to na to, že o možnosti refinancovat a zafixovat si hypotéku za současný stále ještě ucházející úrok na další roky, by se měli zajímat všichni, kdo mají sjednaný takzvaný plovoucí úrokovou sazbu, nebo ti, kterým končí nebo se blíží konec fixace,“ vysvětluje Lucie Drásalová.

„Pokud klientům v tomto ohledu jejich banka nevyjde vstříc a třeba jim dřívější zafixování úroku u hypotéky nenabídne, byť se jim blíží výročí fixace, mohou si vybrat jinou banku a úroky u své hypotéky u ní zafixovat už teď a za současných podmínek na tři, pět, deset a více let dopředu,“ říká Lucie Drásalová.

Refinancování hypotéky v předstihu prakticky funguje tak, že klient má od uzavření nové smlouvy dvě úvěrové smlouvy od stávající banky i od nové banky a dvě zástavní smlouvy. Jakmile mu skončí fixace v původní bance, ta stáhne zástavní právo z katastru, a uvolní tak místo pro zástavní smlouvu nové banky.

Pro klienta banky, která předfixaci nabízí, nově zafixované podmínky mohou začít platit i v okamžiku podpisu smlouvy. Klient nemusí čekat, až mu vyprší jeho stará smlouva.

Úspěšný příklad refinancování hypotéky

Rodina měla sjednanou hypotéku s pětiletou fixací s úrokovou sazbou 2,89 % ročně a to do 24. 7. 2018. Její měsíční splátka činila spolu s pojištěním proti neschopnosti splácet úvěr jako podmínkou banky celkem 13 069 korun. Poté, kdy využila možnost refinancovat hypotéku s ročním předstihem, zajistila si lepší podmínky, než by získala v době, kdy by jí fixace u hypotéky u staré smlouvy skutečně vypršela. Díky nízkým úrokům na trhu si tak snížila úrokovou sazbu z 2,89 % na 1,98 % ročně a zafixovala ji až do roku 2022. Nejenže si tím snížila měsíční splátku z 13 069 korun na 12 660 korun, ale předešla tak i svým budoucím ztrátám plynoucím ze zvyšování úroků u hypoték. Stejně lze přitom postupovat i za současných podmínek, kdy úrokové sazby nejsou již tak příznivé, ale je jisté, že ty budoucí budou o ještě něco méně příznivější.

Článek vznikl ve spolupráci s Partners.