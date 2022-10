Je u nás brambor dost, nebo málo? O množství rozhoduje počasí. O cenách obchodníci. To, co zákazníka zajímá, je hlavně cena. „Růst cen se mi přestává líbit. Samozřejmě nakoupím tam, kde je to nejlevnější. Nic dalšího mě nezajímá, neřeším, odkud zboží je,“ prohlásil Milan Štefánek z Havlíčkova Brodu.