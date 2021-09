„Máme informace o tom, že další desítky našich pracovníků s kouřením skoncovaly i bez účasti na kúře, protože zavedení nekuřáckého režimu pro ně bylo dostatečnou motivací,“ dodala Barbora Černá-Dvořáková, podle níž firma považuje za úspěch i to, že na osm hodin denně se stávají nekuřáky i ti, kteří s kouřením zcela neskoncovali, a snižuje se u nich počet vykouřených cigaret za den.

V porovnání s výše uvedenými příklady působí opatření v huti Liberty Ostrava, klíčovém zaměstnavateli v regionu, k velmi odvážným, leč poplatným době. V celém areálu huti, a to zcela bez výjimky, se nekouří už od září 2015. Cílem byla snaha o lepší zdraví zaměstnanců. „Přechod na nekuřácký režim byl velmi pozvolný, pracovníci se o záměru dozvěděli rok předem. Nabídli jsme jim tříměsíční odvykací léčbu pod dohledem lékaře-specialisty,“ popsala šest let staré rozhodnutí mluvčí huti Barbora Černá-Dvořáková.

A obdobně k otázce kouřit či nekouřit v zaměstnání přistupuje i ostravský dopravní podnik. „Jednoznačně podporujeme zdraví našich zaměstnanců, zároveň ale ctíme samozřejmě jejich svobodnou volbu,“ uvedla pro Deník mluvčí Tereza Šnoblová s tím, že podnik dbá na informovanost zaměstnanců o zdraví škodlivých vlivech. V praxi jim ale tam, kde to „nevadí“, kouření nezakazuje. Jde o vybrané venkovní prostory.

Zaměstnanci podle ní nemohou do venkovních kuřáren libovolně odbíhat, kouřit mohou jen o pauzách na svačinu nebo oběd. Přestupky proti pravidlům firma patřící do skupiny Cylinders Holding, největšího výrobce ocelových lahví a vysokotlakých nádob se sídlem v Evropě, hlídá a finančně postihuje.

Kuřáci vs. nekuřáci. | Foto: Deník/Michal Fanta

