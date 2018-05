Nemáme dost peněz na trenéry, mládež ani provoz, stěžují si kluby z celé země

/INTERAKTIVNÍ INFOGRAFIKA/ Financování sportu by měla napomoci připravovaná národní agentura pro sport. Návrh na její vznik zamíří na vládu.

Děravé sítě v brankách, rozpadající se tribuny a trenéři, kteří vychovávají budoucí naděje českého sportu prakticky zadarmo jen díky svému nadšení. Fotbalové, hokejové, atletické a další sportovní kluby v regionech si stěžují, že nemají peníze prakticky na nic: na provoz, údržbu stadionů, nábor mládeže ani na trenéry.

V průzkumu, který mezi více než dvěma tisíci jednotami a kluby uskutečnila zastřešující Česká unie sportu, vyplývá, že 76 procent nemá dostatek prostředků na činnosti a 88 procent není spokojeno se státní podporou.

„Výsledky průzkumu bohužel potvrdily naše obavy. Situace je velmi vážná, sport je nadále významně podfinancován,“ komentuje čísla předseda unie Miroslav Jansta.

Chystá se agentura

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy v demisi Robert Plaga by měl v nejbližších týdnech na vládu přinést akční plán rozvoje sportu pro letošní a příští rok. Jedním z opatření, která navrhuje, je vznik národní agentury pro sport.

Na tom, že by podobná instituce dávala smysl, se shodly už dříve sportovní svazy s premiérem v demisi Andrejem Babišem, ministrem Plagou a vládním zmocněncem pro sport Milanem Hniličkou.

Právě bývalý hokejový brankář, který je nyní poslancem parlamentu, by měl vládní agenturu v budoucnu vést. Nicméně její vznik se nedá očekávat dříve než za dva roky.

„Byli bychom rádi za vznik samostatného ministerstva sportu, ale i vládní agentura pro sport je krok správným směrem,“ říká návrhu Jansta. Do jejího rozpočtu by podle něj neměl nikdo zasahovat. Samostatná a úzce specializovaná instituce by navíc měla šanci přilákat sportovní experty, kteří by o penězích dokázali kvalifikovaně rozhodovat.

Ostatně pro letošek je na sport v rozpočtu ministerstva školství připraveno 5,5 miliardy korun. Babiš přitom ještě loni říkal, že by to mělo být dvanáct miliard.

Když není na trenéry

Co se týká průzkumu ČUS mezi jednotlivými kluby, peníze chybějí především na ohodnocení kvalifikovaných trenérů – tvrdí to alespoň 93 procent z nich. A skoro tři čtvrtiny nemají dostatek prostředků na nábor dětí a mládeže do klubů a jednot.

Problém se přitom týká celé země – tedy jednot a spolků prakticky v téměř všech okresech.