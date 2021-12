Za prvé to bylo čekání na to, zda vláda prodlouží nouzový stav či nikoliv. Za druhé volné pokoje začaly v rezervačním systému ubytovatelů naskakovat až poté, co řada Němců zrušila své pobyty zabukované dlouhé měsíce dopředu. A třetím, neméně důležitým faktorem, je současné počasí. "Máme poslední volný pokoj. Hosté vyčkávali na poslední chvíli. Hodně Němců zrušilo své rezervace, které měli prakticky od léta. Nyní je v našem hotelu poměr cizinců a Čechů půl na půl," hlásí z recepce hotelu Zelený Dům v Božím Daru.