Německá skupina Rewe totiž zakoupila od skupiny KKCG miliardáře Karla Komárka Cestovní kancelář Fischer Group. Už několiklet přitom vlastní i Exim Tours. Celkem by tak německá firma měla mít vliv na zhruba třetinu prodaných zájezdů v Česku.

Podle generálního ředitele turistické a cestovní divize Rewe Der Touristik Sörena Hartmanna se jak Exim Tours, tak CK Fischer ve své nabídce pro zákazníky výborně doplňují.

Na peněženky českých turistů by mělo mít vliv především to, že obě české firmy budou moci při jednání se svými dodavateli, například hotely, vyjednat lepší podmínky. Pokud jezdíte na běžné dovolené. změna se vás asi příliš nedotkne. U milovníků exotiky to ale bude jinak. „Cena týdenního zájezdu v Tunisku se asi příliš nezmění, ale u tří týdnů v Indii už ano,“ řekl Hartmann.

Cenu transakce odmítl Hartmann sdělit. Obě značky zůstanou několik příštích let zachovány. Cestovní kancelář Fischer podle jejího generálního ředitele Jiřího Jelínka hodlá více rozvíjet nabídku exotických dovolených. „Například na Mauriciu, Maledivách nebo ve Spojených státech,“ konstatoval.

Podle místopředsedy Asociace cestovních kanceláří ČR Jana Papeže je prodej CK Fischer jednou z nejvýznamnějších akcí na cestovním trhu v Česku za poslední léta. „Podle toho, jak funguje Rewe v Německu, jsem přesvědčen, že to nebude mít žádný negativní dopad na trh,“ dodal Papež.