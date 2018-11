Německé automobilky sází na elektromobily. Investují do nich bilion korun

Němečtí výrobci automobilů chtějí v příštích dvou letech investovat 40 miliard eur, v přepočtu zhruba bilion korun, do elektromobility. Počet nabízených modelů elektromobilů má vzrůst ze současných 30 až na 100. Zahraničním novinářům v Berlíně to řekl šéf sdružení automobilového průmyslu VDA Bernhard Mattes, podle něhož německé automobilky usilují o znovuzískání důvěry, o niž přišly kvůli dieselovému skandálu.

„Ano, samozřejmě se kvůli manipulacím aut, potažmo softwaru aut, ztratila část důvěryhodnosti, to je jasné,“ připouští Mattes v narážce na skandál, který zasáhl především automobilku Volkswagen. „Tuto důvěru si musíme u všech zúčastněných, i u politiky, získat zpět,“ míní.

Jednou z cest je podle Mattese to, že německé automobilky dodrží, co slíbily, tedy například aktualizují software u celkem 5,3 milionu aut, tak aby se snížily jejich emise škodlivého oxidu dusičitého (NO 2 ). Další cestou je podle něj právě rozvoj elektromobility, na který se nyní němečtí výrobci chtějí soustředit.

Chybí infrastruktura

Miliardové investice příštích let by se podle Mattese měly promítnout mimo jiné do toho, že v roce 2030 budou elektromobily tvořit kolem 30 procent nových aut na německém trhu, namísto dnešních méně než dvou procent. Výrazně má narůst také podíl hybridních modelů.

Takovému vývoji je podle šéfa VDA nutné zásadně přizpůsobit infrastrukturu. „Dnes je 76 procent všech evropských nabíjecích stanic ve čtyřech zemích,“ uvedl Mattes s odkazem na Německo, Francii, Nizozemsko a Británii. To se podle něj musí změnit. I ve spolkové republice se ale jejich počet musí dramaticky zvýšit, aby bylo možné obsloužit takové množství aut s elektrickým pohonem.

Pokud má tyto vozy pohánět čistá elektřina, bylo by také nutné zvýšit počet větrných elektráren v Německu z dnešních zhruba 30 tisíc na 84 tisíc, nebo podobným způsobem posílit jiný zdroj čisté energie. Pro spolehlivou funkčnost autonomních vozů, na jejichž vývoj se německé automobilky chtějí také soustředit, je zase potřeba výrazně lepší plošné pokrytí vysokorychlostním internetem, než jaké je v Německu dostupné dnes.