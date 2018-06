Flotily Leo Express v Německu rostou. Podnik rozšiřuje linky i jejich kapacitu

Obchod - Prodejce nákladních vozů 24 000 Kč

Do našeho teamu hledáme šikovného kolegu/kolegyni. Nabízíme práci od pondělí do pátku, 8 hodin denně, nadstandardní mzdu a přátelský kolektiv. Co neumíš tě naučíme, práce je vhodná pro řidiče kamionů.