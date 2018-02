Němci ztrácí chuť na pivo. Jejich pivovary loni prodaly nejméně piva za 25 let

Fotbalový uprchlík: příběh Michala Váni. To je název nového dokumentu o životě českého útočníka Váni, který natočili australští filmaři. Váňa byl před čtvrtstoletím hvězdou singapurského fotbalu. Pak se ale zapletl do jednoho z největších fotbalových skandálů v Asii, začala ho stíhat policie a on za dramatických okolností ze Singapuru uprchl. V snímku Váňa mimo jiné tvrdí, že se hodlá do Singapuru vrátit a očistit se.