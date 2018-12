S cílem snížit znečištění ovzduší přijalo Německo opatření ohledně úpravy naftových motorů, zatím se mu ale nepodařilo prolomit neochotu předních automobilek a jejich dodavatelů podpořit úpravu hardwaru ve starších dieselových automobilech. Informovala o tom agentura Reuters.

Ministerstvo dopravy dnes vydalo dokument, v němž definuje požadavky takzvaného "všeobecného povolení k provozu", které je pro schválení modernizace nezbytné. "Teď je na průmyslu, aby vyvinul účinné systémy, které by splnily všechny limity a předpisy," uvedl ministr dopravy Andreas Scheuer.

Podle sdružení automobilového průmyslu VDA by zákazníci měli spíše kupovat nová auta než modernizovat ta stávající. "Nemůžeme poskytovat záruky na vozidla, v nichž byly upraveny systémy čištění výfukových plynů od třetích stran," řekl deníku Die Welt šéf VDA Bernhard Mattes. "Pokud byla ve vozidle zákazníka provedena nějaká úprava, pak odpovědnost za škody z ní vyplývající nese on sám a firma, která úpravu provedla," dodal šéf VDA.

Společnost Volkswagen uvedla, že svým zákazníkům radí úpravy neprovádět. "Všechny dosud známé způsoby mají pro naše zákazníky nevýhody, jako je zvýšená spotřeba paliva a spolu s tím i vyšší emise oxidu uhličitého, v některých případech i nižší výkon," uvedl ředitel výzkumu a vývoje Frank Welsch. Dodal, že ne každé vozidlo s emisními normami Euro 5 může být upraveno tak, aby nepodléhalo zákazu jízdy.

Podle prohlášení mluvčího ministerstva dopravy spolkový úřad pro motorová vozidla KBA dosud žádnou žádost dodavatelů o úpravu hardwaru neobdržel.

Výrobci se na řešení problému neshodnou

V říjnu vláda předložila plány na snížení znečištění z naftových vozidel. Požádala výrobce automobilů, aby jejich majitelům nabídli obchodní stimuly a úpravy hardwaru. Německé automobilky souhlasily, že majitelům starších dieselových aut v 15 zvláště znečištěných německých městech přispějí částkou až 3000 eur (77300 korun) na příslušnou úpravu jednoho vozu.

V celkovém přístup k problému, jehož řešení by stálo miliardy eur, se ale neshodují. Zatímco Volkswagen a Daimler oznámily, že některé náklady na úpravy hardwaru uhradí, společnost BMW to odmítla a nabízí jen pobídky k výměně starších aut za nová. Postoj automobilek podpořil dodavatel Continental, který konstatoval, že vývoj úpravy pro každý model by byl velmi nákladný a časově náročný.