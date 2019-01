Zvláštní komise německé vlády v sobotu odsouhlasila návrh, podle kterého v zemi do konce roku 2038 skončí provoz veškerých uhelných elektráren. Jde tak o další krok německé vlády směřující k ochraně životního prostředí. Již během následujících tří let mají být uzavřeny všechny jaderné elektrárny v Německu.

Dosažení dohody předcházela jednání, která se protáhla na dlouhých 21 hodin. Proti návrhu se nakonec postavil jediný člověk z 28členné komise. Cílem rozhodnutí je snížit produkci škodlivin ze spalování uhlí, které výrazně přispívají ke klimatickým změnám.

Německý ministr financí Olaf Schoz návrh přivítal a zdůraznil, že je pro Německo důležité udržet ceny energií na stávající úrovni a zároveň vytvořit nová pracovní místa v regionech, které jsou nyní závislé na uhelném průmyslu. „Pokud budeme všichni tvrdě pracovat a nepřestaneme usilovat o společný cíl, můžeme společně změnit Německo ve vzor v oblasti energetiky,“ řekl německému deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Unser Fazit zur #Kohlekommission: Der #Kohleausstieg steht, aber 2038 als Enddatum ist inakzeptabel. Wir müssen weiter für einen schnelleren Ausstieg streiten! #Endcoal pic.twitter.com/L8aURcvWyj — Greenpeace e.V. (@greenpeace_de) January 26, 2019

V současné době Německo produkuje z uhelných elektráren téměř 40 procent elektrické energie. Klíčovými body dlouhého jednání proto podle deníku Deutsche Welle (DW) byly finanční dopady a konkrétní datum, kdy by mělo k uzavření elektráren dojít. Energetické společnosti totiž trvají na kompenzacích, které by zabránily zvyšování cen elektřiny.

Regiony země, které jsou závislé na těžbě uhlí, zase požadují finanční záruky, které jim pomohou se s odklonem od fosilních paliv vypořádat. Schválený návrh tak obsahuje úlevy pro energetické firmy a zároveň finanční pomoc pro zákazníky.

Vysoká investice

„Během následujících let budou provozovatelé elektráren vyzváni v rámci prvního kroku ke snížení kapacity o zhruba 12 gigawattů,“ řekli agentuře Reuters členové vládní komise. To odpovídá zhruba 24 velkým elektrárenským jednotkám. Na přechod by si německá vláda měla vyhradit přibližně 40 miliard eur, v přepočtu více než bilion korun.

Kritici však varují, že vláda v podstatě za velké peníze skoupí celý energetický sektor, aby ho mohla uzavřít. Návrh stále čeká formální potvrzení spolkové vlády i jednotlivých spolkových republik, které budou zodpovědné za jeho implementaci.

Dohoda představuje druhou výraznou intervenci německé vlády v energetické oblasti. Před deseti lety zákonodárci v reakci na tragédii japonské elektrárny Fukušima rozhodli o uzavření všech jaderných elektráren do roku 2022.

Je to pozdě

„Konec uhlí v Německu až v roce 2038 není splněným přáním ekologických organizací, jde o tvrdě vyjednaný kompromis vyhovující spíše spolkovým zemím, jejichž ekonomika je s těžbou a spalováním tohoto fosilního paliva silně spojena. Avšak přesto je to zcela zásadní zlom,” říká Jiří Koželouh z Hnutí Duha.

„Vzhledem k významu Německa nová dohoda urychlí celkový odklon Evropy od uhlí. Proto takovou rozumnou dohodu potřebujeme i v ČR, jinak se v budoucnu budeme topit ve smogu, dál poškozovat klima a naše energetika se definitivně proměníme skanzen,“ dodává.

Dohoda o konci uhlí v Německu je zásadní průlom ke konci doby uhelné. Pro splnění globálních cílů je zatím dohodnutý pokles uhlí pomalý. Ale z pohledu přes hranice je potřeba soustředit se na dosažení alespoň takového plánu v ČR. Máme podobné problémy i možnosti, jako Němci. https://t.co/IIGTfyXCLL — Hnutí DUHA, FOE CZE (@HnutiDUHA) January 26, 2019

Tiskový mluvčí české pobočky organizace Greenpeace Lukáš Hrbek považuje stanovený termín za příliš vzdálený. „V případě rozvinutého evropského státu je to na účinný boj se změnami klimatu pozdě. Stejně jako celé Německo napnulo úsilí k tomu, aby dosáhlo tohoto kompromisu, mělo by napnout úsilí, aby svého cíle dosáhlo dříve,“ upozorňuje.

„Sílící klimatické hnutí v Německu bude proto nepochybně dál aktivní, aby tento proces urychlilo. Dobrou zprávou nicméně je, že uhelná komise už nyní vyjádřila potřebu ochránit jedinečný Hambašský les, který měl těžbě ustoupit,” uzavírá Hrbek.