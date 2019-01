Růst německé ekonomiky dosáhl během roku 2018 hranice 1,5 procenta. Informoval o tom Spolkový statistický úřad Destatis. Původní odhady přitom předpovídaly, že růst bude o 0,3 procentního bodu vyšší. Za hlavní příčiny tohoto zpomalení jsou označovány zhoršující se podmínky v rámci globálního obchodu a také problémy automobilového průmyslu způsobené zavedením nové metodiky měření emisí a spotřeby paliva na území Evropské Unie.

Německá ekonomika - ilustrační foto | Foto: ČTK/AP/Frank Rumpenhorst

Ve třetím kvartálu loňského roku německá ekonomika dokonce zaznamenala pokles, a to o 0,2 procenta, přičemž pakliže by tento trend pokračoval také během října, listopadu a prosince, dostala by se tak do recese.

Údaje posledních tří měsíců roku 2018 zatím k dispozici nejsou, ovšem na základě odhadů některých ekonomů by nakonec měla vykázat drobný růst.

Takového názoru je například Claus Vistesen ze společnosti Pantheon Macroeconomics, jenž podotýká, že německé hospodářství ztratilo tempo „hlavně kvůli zpomalení ve spotřebě domácností a exportu“.

Svoji roli sehrálo i počasí

Vedle zmíněné slabší poptávky německých spotřebitelů po nových vozech může za relativně malé tempo růstu také příroda. Nedostatek vody v tamních řekách totiž způsobil, že některé dodávky zboží, jež je transportováno pomocí lodní dopravy, musely být pozdrženy.

Německu se nevyplácí závislost na Číně

Podle serveru BBC pak největší evropská ekonomika doplácí zejména na své rozsáhlé obchodní vazby s Čínou, která pro Berlín představuje třetího největšího zahraničního odběratele. Nedávný průzkum mapující aktuální situaci německých výrobních podniků přitom ukázal rapidní propad v počtu nasmlouvaných zakázek. Ten má být údajně nejhorší za posledních šest let, přičemž největší pokles byl v tomto ohledu zaznamenám právě u odběratelů působících v Číně.