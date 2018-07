Německý obchod s důrazem na export je hrozbou pro ostatní země, říká ekonom

Velkým problémem německé ekonomiky je vývoz výrazně převyšující dovoz zboží, uvedl ve středu Institut pro ekonomický výzkum se sídlem v Mnichově. Podobný přístup přitom škodí i ekonomikám obchodních partnerů země. Problematika se však netýká jen Německa. Obchodní model s převažujícím exportem v současné době praktikují i jiné evropské země včetně České republiky. Informoval o tom zpravodajský server CNBC.

„Obchodní přebyty začínají být čím dál větší problém. Nejen vůči USA, ale i vůči ostatním obchodním partnerům, a to i v rámci Evropské unie,“ sdělil pro zpravodajský server CNBC ředitel mnichovského Institutu pro ekonomický výzkum Gabriel Felbermayr. „Dokonce i v Německu se ozývají hlasy, že je potřeba podniknout kroky s cílem snížit podíl exportu. Ukazuje se, že spíše než výhoda je to závazek.”

Příčinou přebytku je podle CNBC německá ekonomika silně orientovaná na výrobu a export. Ta je již delší dobu předmětem kritiky. Obchodní partneři tlačí na německou vládu, aby podpořila domácí odbyt a import zboží do země. Německý obchod podle nich navíc prohlubuje ekonomické problémy jiných zemí.

Jedním z hlavních vývozních artiklů Německa je automobilový průmysl. Právě ten se stal v nedávné době terčem výroků amerického prezidenta Donalda Trumpa, který pohrozil uvalením cla na dovoz německých automobilů a náhradních dílů. Německu vytýká právě nevyrovnanou obchodní bilanci, která podle něj ohrožuje zájmy Spojených států amerických.

V loňském roce přitom německé obchodní přebytky poprvé od roku 2009 klesly, a to na 300 miliard dolarů, tedy více než šest a půl bilionu korun. Ukázala to data zveřejněná v únoru německým statistickým úřadem. I tak ale německý export například do Spojených států převýšil import o 64 miliard dolarů, téměř jeden a půl bilionu korun.

Eric Lonergan z britské investiční skupiny M&G pro CNBC uvedl, že Trumpa by mohlo obměkčit, kdyby evropské země přislíbily řešení současné obchodní situace. „Pokud jde o obchodní přebytky, nemůžeme už mluvit pouze o Německu. Je to celá střední a východní Evropa. Podívejte se na Maďarsko, Polsko nebo Českou republiku. Tyto země byly z hlediska obchodního výsledku dlouhá léta ve schodku, ale v současné době vykazují vysoký přebytek,“ uvedl. „Dalo by se říci, že v tomto ohledu probíhá germanifikace celé evropy.“

Lonergan také navrhl řešení, které by podle něj mohlo Německo podnítit na půdě Evropské unie. „Proč nezavedeme na evropské úrovni fiskální politiku, která pomůže srovnat obchodní situaci. Snižme podnikové daně, snižme osobní daně a stimulujme poptávku na domácím trhu. Německo by se mohlo ujmout vedoucí role a jít ostatním zemím příkladem,“ uzavřel Lonergan.