Roudnická nemocnice poskytuje občanům města i širokého okolí komplexní akutní i následnou péči.

Je v dobré kondici a několik posledních let stabilně hospodaří se ziskem.

"Jsme rádi, že pro zaměstnance a občany skončilo období nejistoty. Chceme roudnickou nemocnici začlenit do sítě našich zdravotnických zařízení a dál ji efektivně rozvíjet. Zachováme akutní péči a všechny čtyři lůžkové primariáty. Rozhodně nemáme v úmyslu omezovat poskytovanou péči a jakékoliv oddělení zavírat. V situaci, kdy vše funguje, by to nedávalo smysl," uvedla jednatelka Penta Hospitals CZ Barbora Vaculíková.

Dobrá dostupnost z metropole

Penta Hospitals měla o nemocnici, která je dobře dostupná z hlavního města, dlouhodobě zájem, ale musela vyčkat na vypořádání vztahů mezi dosavadními majiteli.

Podřipská nemocnice s poliklinikou je koncipována jako zařízení akutní péče. Provozuje oddělení ambulantní i lůžkové chirurgie, interny, gynekologicko-porodnické oddělení a dětské oddělení.

Nemocnice také poskytuje následnou rehabilitační péči, pohotovost a provozuje zhruba desítku specializovaných ambulancí.