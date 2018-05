Nemocnost opět stoupla. Nejméně se stoná v Praze, nejvíce na periferii

Češi vloni strávili na neschopence 72,7 miliónu dní. To je o 2,4 miliónu více než v roce předchozím. Ženy přitom strávily na lůžku o 6,5 milionu dní více než muži. Relativně nejmenší počet neschopenek hlásí Praha, ukázala nová data Českého statistického úřadu (ČSÚ).

Kvůli pracovní neschopnosti vloni chybělo na svých pracovištích 199 tisíc pojištěnců denně. Nejvíce případů pracovní neschopnosti v přepočtu na sto pojištěnců evidovaly Liberecký a Plzeňský kraj. Výrazně méně neschopenek vystavovali lékaři pracujícím v Praze, Olomouckém a Jihomoravském kraji.

„Nejvýznamnějším zlomem za posledních třicet let byl rapidní pokles nemocnosti mezi roky 2007 a 2009. Byla to reakce na legislativní změny v oblasti nemocenského pojištění,“ podotkla Jana Kostková z odboru statistik rozvoje ČSÚ. V současné době přitom usiluje zejména ČSSD o to, aby byla takzvaná karenční doba, která významné snížení ztrát státu i zaměstnavatelů kvůli nemocnosti přinesla, zrušena.

V posledních pěti letech se ovšem nemocnost zase postupně zvyšuje. „Může to být dáno tím, že si pracující zvykají na přísnější podmínky čerpání nemocenských dávek. Z důvodu neplacených prvních tří dnů pracovní neschopnosti často řeší lehčí formy onemocnění například pomocí takzvaných sick days,“ dodala Kostková.

Statistická data dále ukazují, že průměrná pracovní neschopnost trvá skoro 43 dní. Nejdéle marodí lidé ve Zlínském a Moravskoslezském kraji.

Pracovní neschopnost je většinou zaviněna nemocí. Jen v necelých třech procentech případů byl vloni příčinou pracovní úraz, třikrát častěji si pojištěnci přivodili úraz nepracovního rázu. Stát v roce 2017 na nemocenském vyplatil celkem 18,3 miliardy korun.