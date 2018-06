Nenechte zemřít svobodu tisku, vyzývají čeští vydavatelé europoslance

Čeští vydavatelé v otevřeném dopise žádají europoslance o schválení návrhu směrnice o autorském právu, která by jim zajistila stejnou ochranu, jaké se těší hudebníci či filmaři. Kritizují zejména korporace typu Google nebo Facebook, které jejich díla zneužívají k vlastnímu zisku. Návrh už dnes prošel výborem pro právní záležitosti Evropského parlamentu.

„Evropský tisk a evropští žurnalisté nikdy nečelili tak zásadnímu okamžiku a jste to právě vy, kdo může rozhodnout,“ píší vydavatelé s odkazem na blížící se červencové hlasování o směrnici.

Ta by měla zajistit důslednější ochranu autorských práv žurnalistů v internetovém prostředí a postavit jejich dílo na úroveň filmové či hudební tvorby. „Práva žurnalistů jsou dlouhodobě porušována, a to zejména společnostmi jako je Google a Facebook,“ uvádí a dodávají, že porušení autorských práv by měla následovat adekvátní kompenzace.

Vydavatelé poukazují na fakt, že díky zneužití současné situace se tyto společnosti staly nebezpečnou konkurencí pro tradiční média. Těží zejména z obsahu, za který nemusí platit a nemají za něj žádnou zodpovědnost. Na území Spojených států již díky tomu přesáhly šedesátiprocentní podíl na trhu s digitální reklamou.

Současná situace představuje pro žurnalisty značnou hrozbu, neboť v internetovém prostředí nemají žádnou právní ochranu. Právě to má změnit směrnice Evropské unie, o které budou v červenci hlasovat evropští poslanci a následně jednotlivé členské státy. Zásadními jsou přitom zejména články číslo 11 a 13, které zároveň budí nejvíce emocí.

Článek 11 zavádí takzvanou daň z odkazu, která stanovuje povinnost platit za využité odkazů, které zároveň obsahují náhled článků a fotografií a které firmám jako je Google a Facebook přináší nejvyšší zisky z reklamy. Článek 13 pak určuje vyhledávačům a sociálním sítím zodpovědnost za obsah zveřejněný uživateli a povinnost kontrolovat jeho soulad s autorským právem.

„Považujeme za klíčové, aby směrnice byla schválena jako celek včetně nejdůležitěších článků 11 a 13. Rozhodnutí je ve vašich rukou. Věříme, že si ceníte svobody tisku a nenecháte ji pomalu zemřít,“ apelují vydavatelé na europoslance.

Návrh směrnice byl těsnou většinou potvrzen na dnešním zasedání výboru pro právní záležitosti Evropského parlamentu. Článek 13 byl schválen poměrem hlasů 15:10, článek 11 prošel o jediný hlad při poměru 13:12.

OTEVŘENÝ DOPIS EVROPSKÝCH VYDAVATELŮ

Vážení poslanci Evropského parlamentu,



evropský tisk a evropští novináři ještě nikdy nečelili tak zásadnímu momentu, jako teď, a vy jste ti, kdo to může změnit. Brzy budete požádáni, abyste hlasovali o směrnici, jejímž cílem je poskytnout novinářům v online světě silnější ochranu autorských práv. Jejich práva jsou v současné době neustále porušována, a to většinou společnostmi, jako je Google a Facebook. Domníváme se, že novináři si zaslouží podobnou ochranu, jako mají například hudebníci. A také si stejně zaslouží náhradu za porušení jejich práv.



Technologické společnosti zneužívají současné prostředí a vyvinuly se do podoby moderních mediálních domů, čímž se staly agresivní konkurencí tradičních médií. Zároveň ale žijí z obsahu, za který nezaplatí a za který mají nulovou odpovědnost. Navíc ani neplatí daně v Evropské unii.



Není překvapením, že díky tomu si brzy získaly pozici lídrů ve světě digitální reklamy. Například ve Spojených státech jejich podíl přesahuje 60% trhu. Pokud jde o Evropskou unii, nemáme o tom statistiky, protože zde tento duopol nezveřejňuje své údaje. To také hodně vypovídá o transparentnosti těchto firem.



Facebook a Google jsou společnostmi, které ve srovnání s jinými utrácejí nejvíce peněz na lobování nejen v Bruselu, ale také ve Washingtonu. Na základě jejich hospodářských výsledků vidíme, že tyto společnosti nejsou těmi, kdo jsou v nebezpečí. Toto ovšem nemůže být řečeno o novinářích, kteří nemají v online světě žádnou ochranu. A přesto jsou novináři těmi, na nichž je společnost závislá.



Zdá se, že Evropská komise toto nebezpečí chápe, a proto předložila návrh, který pomůže vyrovnat situaci na uvedeném poli. Je však zásadní, aby byla schválena tak, jak je navržena, včetně návrhu článků 11 a 13.



Rozhodnutí je ve vašich rukou. Věříme, že si vážíte svobody tisku a nenecháte ji pomalu odumřít.



SEZNAM SIGNATÁŘŮ

Podpisy jsou řazeny podle jednotlivých došlých reakcí po vyhlášení výzvy k připojení.

PhDr. Libuše Šmuclerová, Czech News Center, a.s.

Ing. Tomáš Tkačík, Ph.D., Business Media CZ, s.r.o.

Jan Mašek, Mladá fronta, a.s.

Petra Fundová, Burda Praha, s.r.o.

Daniel Köppl, Empresa Media, a.s.

Roman Latuske, Economia, a.s.

Ing. Petr Marek, VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

RNDr. Jana Pelikánová, IDG Czech Republic, a.s.

Ing. Jan Louka, Czech Press Group, a.s.

Ing. Karin Vedrová, Bauer Media, v.o.s.

Ing. Pavel Pospíšil, Extra Publishing, s.r.o.

Mgr. Romana Černá, Affinity Media, s.r.o.

MSc. a MBA Miloslava Nováková, MAFRA, a.s.

Miloš Štěpař, New look media, s.r.o.

Ing. Jiří Kašpar, JIK-05, spol. s r.o.

Pavel Kvoriak, RF Hobby, spol. s r.o.