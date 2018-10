Neplacené dobrovolnictví mezi Čechy netáhne. Zapojuje se jen 15 procent lidí

Pouze 15 procent Čechů se zapojuje do neplacených dobrovolnických aktivit. Jde o vůbec nejnižší podíl z 34 zemí zapojených do globálního průzkumu Workmonitor personálně poradenské společnosti Randstad, který se věnoval sociální odpovědnosti. Pokud by čeští zaměstnanci dostali na dobročinné aktivity placenou dovolenou, zapojilo jich by se do nich 67 procent.

dnes 11:09 SDÍLEJ:

„I když dobrovolnickou práci považuje za důležitou 51 procent českých zaměstnanců, jen málokdo je ochoten jí skutečně věnovat svůj čas. Zaměstnanci jsou vesměs toho názoru, že by na veškeré dobrovolnické aktivity měli dostat placené volno od svého zaměstnavatele. Tento názor přitom nepanuje jen v ČR,“ uvedla marketingová manažerka české pobočky Randstadu Alžběta Honsová. ČTĚTE TAKÉ: Nadace Jedličkova ústavu slaví 28 let od svého založení. Pomáhá postiženým Česká republika je podle ní sice v zapojování zaměstnanců do dobrovolnických prací na poslední příčce žebříčku, ve světě však výrazně lepší situace není. Globálně se aktivně do dobročinných činností ve svém volném čase zapojuje 34 procent respondentů průzkumu. V případě poskytnutí placeného volna by se jejich podíl zvýšil na 73 procent. Pouze sedm procent českých zaměstnanců ovšem od svého zaměstnavatele placené volno na dobrovolnickou práci ve prospěch nějaké charitativní činnosti či organizace dostane. Dalších osm procent uvedlo, že v rámci pracovní doby vykonávají dobrovolnickou práci pro organizaci vybranou zaměstnavatelem. „V obou případech jde u nás opět o nejnižší podíl ze všech zkoumaných zemí. Celosvětový průměr činí 19 procent, respektive 18 procent,“ dodala Honsová. Tři čtvrtiny chtějí společensky zodpovědnou firmu Celkem 74 procent českých zaměstnanců tvrdí, že chtějí pracovat pouze pro společnost, která se systematicky věnuje společenské odpovědnosti. Pouze 41 procent Čechů uvádí, že jejich zaměstnavatel aktivně podporuje alespoň jednu dobročinnou iniciativu. Průzkum se zaměřil i na téma diverzity (koncept, jehož cílem je umožnit všem lidem bez ohledu na jejich individuální odlišnosti rozvinout jejich osobní potenciál). Rovněž v této oblasti se Česko pohybuje na spodních příčkách žebříčku zkoumaných zemí. Pouze 19 procent Čechů uvádí, že jejich zaměstnavatel prosazuje ve firmě politiku rozmanitosti a inkluze, globální průměr činí 46 procent. ČTĚTE TAKÉ: Není bohatý, kdo hodně má, ale kdo hodně dává

Autor: ČTK