Neplníme přání politiků, říká o kanálu za 600 miliard Ťok. Začít chce v roce 203

Ministerstvo dopravy odhalilo detaily ke studii proveditelnosti na plánovaný kanál Dunaj – Odra – Labe. Podle ministerstva by se první úseky mohly začít stavět v roce 2035, nejreálněji zatím ale vychází jen propojení Dunaje a Odry.

Investiční náklady na stavbu vycházejí od 72 miliard korun až po 653 miliard korun. Liší se podle toho, o jakou trasu se jde a zda budou propojeny všechny tři řeky, nebo například jen Dunaj a Odra. Právě tato varianta vychází ekonomicky podle studie nejlépe, propojení až k Labi v některých variantách ekonomicky nevychází.

Stavba se vyplatí

Ministr dopravy Dan Ťok odmítá tvrzení o tom, že jen „plní přání význačných politiků“. Velkým zastáncem a propagátorem kanálu je prezident Miloš Zeman. Podle Ťoka ministerstvo studií splnilo „domácí úkol“ prověřit, zda se stavba vyplatí nebo ne. „Objevuje se spousty fabulací, například že odvede vodu. To jsou naprosté nesmysly,“ řekl Ťok.

Příští týden má studii projednat monitorovací výbor, pak ji má schválit centrální komise ministerstva dopravy. Podle ředitele odboru strategie ministerstva dopravy Luďka Sosny je cílem, aby se dostal materiál do vlády do února příštího roku.

Dopravní model je podle zpracovatelů studie počítaný podle odhadovaného růstu HDP. Podle propočtů mají lodě nahradit téměř 5000 kamionů nebo 70 nákladních vlaků v celém posuzovaném regionu.

Martin Pavel ze zpracovatelské společnosti Sweco Hydroprojekt uvedl, že kanál je koncipován jako uzavřená soustava rybníků, mezi kterými jsou přečerpávací komory. „Prvotní napuštění by trvalo pět až deset let, bylo by potřeba zhruba dvě třetiny objemu vody, co je v Orlické přehradě,“ přiblížil Pavel.