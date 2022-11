A jak to vypadá v tradičním podniku nyní? „Další propouštění v tuto chvíli neplánujeme. Nedávalo by to za současných podmínek i s výhledem do budoucna ekonomický smysl. Jedeme dál. Zakázky máme zhruba na další dva měsíce dopředu. Výhledově bychom chtěli odstavenou pec znovu zprovoznit. Snad to půjde začátkem příštího roku. Ale stále jsme napnutí jako struna. Hodně závisí na dalším vývoji cen energií. Pro náš energeticky náročný provoz je klíčový hlavně plyn,“ řekl ve čtvrtek Deníku ředitel akciové společnosti Petr Binko.

Firma se specializuje na výrobu obalového a laboratorního skla. V menší peci tavila tmavé a barevné sklo. Do lahví z tohoto skla z Úsobrna se stáčely převážně irské krémové likéry.

Ve sklárnách v Úsobrně odstavili jednu pec. Bojujeme o každý den, říká ředitel

„Ceny energií šly oproti předcházejícím měsícům výrazně dolů. Zásobníky plynu jsou téměř plné a díky vysokým teplotám ještě po něm není taková poptávka. To nám pomohlo. Za srpen jsme za energie měli fakturu bez daně dvaačtyřicet milionů, teď je to v uvozovkách pouhých šestadvacet. V porovnání s dřívějškem, kdy to bylo čtyři pět milionů je to ale stále obrovská částka, která nás drtí. I přesto jsme nyní schopni se se zákazníky bavit o příznivějších cenách. Prázdné lahve za několik euro, kam je nedávno vyšroubovaly astronomické ceny energií, by nikdo nekoupil,“ poznamenal Binko.

Kvůli rostoucím cenám energií musela firma zdražit od začátku roku o více než třicet procent. Víc už ale koncoví zákazníci nebyli později ochotní akceptovat. Osmdesát procent výrobků z Blanenska přitom míří na zahraniční trhy.

Hromadné propouštění? Pro obec velká rána

Sklárny v Úsobrně založila hraběcí rodina Strachwitzů v roce 1827. Staré poctivé řemeslo tam drželo více než deset generací fachmanů. Pracuje v nich velká část lidí, kteří bydlí přímo v Úsobrně.

Podle tamního starosty Petra Komárka by hromadné propouštění bylo pro obec s necelými pěti stovkami obyvatel velkou ránou. „Situaci ve sklárnách samozřejmě sleduji. Podle informací, které mám, propustili pracovníky, kteří neměli smlouvu na dobu neurčitou. Teď se měla situace uklidnit a po novém roce už snad sklárny pojedou opět naplno. Dělá v nich drtivá většina místních. S prací v okolí je to špatné a hromadné propouštění by pro zdejší rodiny bylo velkým problémem,“ konstatoval Komárek.

Jeho slova před odstávkou menší pece potvrdila jedna z pracovnic skláren, která si přála zůstat v anonymitě. „Pracuji tu šest let a sehnat práci v okolí je opravdu velký problém. Z Úsobrna je navíc dost špatné spojení. Už jsem se ptala v několika firmách, ale zatím neúspěšně. Můj táta tu dělal celý život,“ sdělila tehdy jedna z dělnic.