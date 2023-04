Národní ekonomická rada vlády (NERV) se shodla s vládou na nutnosti úpravy důchodového systému, který je podle ní nyní neudržitelný. Podporuje například úpravu věku pro odchod do důchodu podle vývoje průměrného věku dožití, aby se v budoucnu doba strávená v důchodu shodovala se současností. Podporuje také zpřísnění podmínek pro předčasný důchod. Novinářům to po jednání řekl koordinátor NERV David Havlíček. Úpravy důchodového systému, stejně jako daňové změny, má vláda představit nejpozději v květnu.

Senioři a finance - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

NERV představil návrhy na úpravy prvního a části třetího pilíře důchodového systému. Podle Havlíčka se v drtivé většině shodovaly s tím, co připravuje vláda. „Cíl je zvýšit udržitelnost důchodového systému, protože včera už bylo pozdě. Jsme na trajektorii toho, že na jednoho důchodce bude připadat jeden zaměstnanec. Ten systém je v současném nastavení neudržitelný a čím dříve do toho zasáhneme, tím vyšší důchody si budeme moci v budoucnu dovolit,“ zdůraznil Havlíček.

Jednou z úprav, kterou členové NERV podle Havlíčka podpořili, je posunutí věku pro odchod do důchodu podle vývoje průměrného věku dožití. „NERV podporuje, aby doba, kterou člověk stráví v důchodu, byla fixní vůči současnosti. Pokud se bude prodlužovat doba dožití, tak by člověk měl v budoucnu strávit v důchodu stejnou dobu jako nyní,“ vysvětlil. Dalším opatřením by mělo být zpřísnění podmínek pro předčasný odchod do důchodu tak, aby nevznikla motivace pro jeho zbytečné nadužívání.

Mladí mají smůlu, studium se do důchodu nezapočítává. A nebude ani po reformě

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) připomněl, že vláda pracuje na zavedení kategorizace náročnosti povolání, což by měl následně zohledňovat důchodový systém pro určení nároku na odchod do důchodu. „Musíme se snažit o to, aby se prodlužovala doba dožití ve zdraví,“ podotkl ministr. V této otázce se však vláda podle Válka s NERV neshodla, rada by kategorizace zcela vypustila.

Fungování NERV obnovila vláda loni v květnu. Rada má 19 členů, mezi nimiž jsou ekonomové a další odborníci z různých oblastí. Úkolem NERV je podle premiéra Petra Fialy (ODS), navrhovat zásady a parametry reforem veřejných systémů, které mají vliv na veřejné finance a jejich transparentnost. Jde například o důchodový systém. Jako celek se rada schází jednou do měsíce, jednotlivě se pak ještě scházejí skupiny zaměřené na jednotlivá témata.