Nervozita stoupá. Co přinese otevření outletového centra v Ostravě?

Do otevření outletového centra v Ostravě-Přívoze u dálnice D1, které bude nabízet levné značkové oblečení, zbývají pouze dny. V současné době finišují dokončovací práce.

S blížícím se termínem zahájení provozu, který byl stanoven na 22. listopadu, stoupá nervozita motoristů, kteří kolem nákupního střediska projíždějí ve frekventované Hlučínské ulici. Jde o hlavní spojnici mezi Ostravou a Opavskem. Právě z Hlučínské ulice, která již nyní zažívá kolapsové stavy, bude jediné napojení na outletové centrum. Na přibližně 1,2 kilometru dlouhém úseku budou muset řidiči projet čtyřmi světelnými křižovatkami. Jedna z nich zcela nová vyrostla u outletového centra, semafory se nově objevily i v nedaleké křižovatce silnice I/56 (Hlučínská) a takzvané staré Hlučínské ulice.

PRVNÍ NÁPOR

Po kolaudaci outletového centra se oficiálními správci světelného signalizačního zařízení stanou Ostravské komunikace. Její zástupci očekávají, že se po otevření obchodního střediska může dopravní situace zhoršit.

„Dá se předpokládat značná zvědavost návštěvníků a zaváděcí ceny, což dopravě v Hlučínské ulici určitě nijak neprospěje. Spíš naopak. Také načasování otevření před Vánocemi není zrovna ideální,“ uvedl mluvčí Ostravských komunikací Jiří Maléř s tím, že teprve poté, co opadne počáteční nápor zákazníků, se ukáže reálný stav. „Počítáme s optimalizací signálních plánů podle skutečného provozu. K tomu ovšem nedojde ihned nebo bezprostředně v prvních dnech po otevření,“ doplnil Maléř.

ZLEPŠENÍ?

Zástupci outletového centra opakovaně uvedli, že ke zhoršení situace by po otevření obchodního střediska nemělo dojít. „Dopravní připojení bylo posouzeno odbornou studií specialisty na řešení dopravy, která vzala v úvahu všechny možné varianty dopravy,“ uvedl projektový manažer investorské společnosti TK Development Roman Vachta, podle jehož dřívějšího vyjádření by propustnost Hlučínské ulice mohla být po stavebních úpravách dokonce zlepšena. Zástupci Ostravských komunikací však varují před přílišným optimismem. „Intenzita dopravy v době ranní a odpolední špičky v ulici Hlučínské, ale i třeba odpoledne v ulici Slovenské, je vysoká již nyní. Mluvit tedy o zlepšení dopravní situace při vzniku přibližně 750 nových parkovacích stání v rámci outletu jednoznačně nelze. Kapacita žádné komunikace není nekonečná, zvlášť při současném uspořádání ulice Hlučínské, která je dvoupruhová,“ konstatoval Maléř, který se obává i možných nehod. „Pokud dojde ke vzniku dopravní nehody, což je se vzrůstajícím provozem více pravděpodobné, nemalé problémy to určitě přinese,“ řekl Maléř.

DRUHÉ NAPOJENÍ

Optimismus nesdílejí ani zástupci obcí na Opavsku a okrajových částí Ostravy, pro jejichž obyvatele je Hlučínská ulice důležitou dopravní tepnou. „Může tam vzniknout špunt. Na to upozorňujeme od počátku. Věřím, že to mají nějak dořešené,“ řekl před časem Herbert Pavera, předseda Sdružení obcí Hlučínska, které již delší dobu poukazuje na to, že otevření outletového centra pouze s jediným napojením z Hlučínské ulice může přinést velké problémy.

V současné době probíhají jednání o druhém napojení, a to z kruhové křižovatky nad dálnicí D1. Tento návrh se objevil v původním projektu outletového centra. Kvůli stanovisku Ředitelství silnici a dálnic z něho ale sešlo. Nyní se o něm začíná znovu hovořit. „O způsobu nového napojení jednáme s vlastníky dotčených komunikací již delší dobu. Pevně věříme, že se nám podaří se dohodnout a připojení zrealizovat,“ uvedl projektový manažer investorské společnosti TK Development Roman Vachta.

Outletové centrum bude otevřeno denně od 10 do 20 hodin. „S ohledem na uvedenou otevírací dobu tak předpokládáme reálnou minimalizaci zvýšeného počtu motoristů v rámci ranní i odpolední špičky,“ doplnil Vachta.

PROBLÉMY

První dopravní problémy se objevily již nyní, a to po spuštění světelné signalizace v křižovatce silnice I/56 (Hlučínská) a takzvané staré Hlučínské ulice, kde až dosud semafory nebyly. V době odpolední dopravní špičky působí semafory ve směru z Ostravy jako špunt. Ještě nedávno tudy vozidla popojížděla velmi pomalu, ale víceméně plynule. Nyní kvůli „červené“ musejí stát a tvoří se kolony.