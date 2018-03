Nervozita ve Vebě: Stovky lidí čekaly netrpělivě na výplatu

Jaké to je, okusily nyní na vlastní kůži stovky zaměstnanců broumovské textilky Veba, kterým v pondělí 12. března nepřistála na účtech únorová výplata.

VČEREJŠÍ ODCHOD z práce byl veselejší. Veba platy svým zaměstnancům ve čtvrtek poslala.Foto: DENÍK/Jiří Špreňar

„Ta situace bohužel nastala,“ potvrdil Deníku předseda odborové organizace Veba Ondřej Habart. Peníze se na účtu neobjevily ani v úterý, ani ve středu. „Příčinou bylo nečekané zpoždění úhrad závazků dvou našich významných obchodních partnerů,“ zdůvodnila platební skluz mluvčí textilky Monika Mrštinová.

To potvrdil i Ondřej Habart. „Bohužel v posledních dvou měsících se poměrně výrazně zpozdily platby od našich zákazníků. Nicméně předpokládám, že během dnešního dne už bude všechno vyřešené,“ řekl s optimismem v hlase včera ráno Deníku.

Jeho naděje začala nabývat reálnou podobu hned během čtvrtečního dopoledne. „Mám dobrou zprávu, že peníze už odešly na účty zaměstnanců. Mzdy byly vyplaceny s třídenním zpožděním,“ potvrdila Monika Mrštinová.

Mzda za vykonanou práci je podle zákoníku práce splatná nejpozději do konce měsíce následujícím po měsíci, ve kterém zaměstnanci vzniklo právo na mzdu. „Dostali jsme se o tři dny mimo rámec kolektivní smlouvy, nicméně zákonné podmínky splněny budou,“ dodal odborový předák Habart s tím, že za celou novodobou historii firmy od roku 1992 se jednalo o úplně první platební skluz.

„Vedení firmy komunikovalo tuto skutečnost se zaměstnanci i podnikovou odborovou organizací, vnímá nepříjemnost celé situace a váží si vstřícnosti a loajality svých zaměstnanců,“ uvedla Monika Mrštinová.

Situace z března by v dubnu nastat neměla

Někteří lidé mluví o tom, že tohle je první vážné varování a že Veba bude končit. Co na takové „jobovky“ říká vedení? Může poslat zaměstnancům vzkaz typu, že to byla mimořádná situace, která se už opakovat nebude, nebo spíš budou lidé s napětím očekávat datum příští výplaty?

„Skutečně se jednalo o zcela mimořádnou situaci, kondice firmy se po předcházejícím konjunkturně slabším období let 2015 – 2016 zlepšuje, rok 2017 již znamenal stabilizaci ve výkonech i tržbách,“ ujišťuje za firmu Monika Mrštinová. „Rostoucí obrat spolu s ostatními opatřeními vytváří potřebnou rezervu pro krytí případných výkyvů na straně inkas tak, aby se situace z března neopakovala.“

To by určitě uvítali i zaměstnanci, kteří včera úderem 14 hodiny opouštěli brány Veby v Olivětíně. „No prý už nám peníze poslali. Tak doufám, že to je pravda,“ řekl muž středního věku nasedající do automobilu zaparkovaného před fabrikou.

Nálada mizerná, nikdo neví, co bude dál

I když měli zaměstnanci Veby pro čtvrtek padla, do řeči jim moc nebylo. „Nálada je docela mizerná. Nikdo neví, co bude dál,“ krčí rameny čtyřicátnice, která se rozpovídala až pod příslibem anonymity. „V pondělí, když byl den výplaty, přišlo za námi vedení a oznámili nám, že čekají na peníze. Že máme čekat taky, že sami nevědí, kdy přijdou. Padaly dotazy hlavně od těch, kteří mají třeba hypotéky nebo dělají ve Vebě oba partneři. Konkrétních odpovědí se ale moc nedočkali. Naopak zaznělo něco ve smyslu, že lidi měli myslet na zadní kolečka, že fabrika není zaopatřovací ústav,“ prozradila, že takový způsob jednání se jí pranic nelíbil.

„Co bude příští měsíc to opravdu nevím. Člověk nemá žádnou jistotu – a to i navzdory tomu, že prý zakázky jsou na půl roku. Není ale pořádně z čeho dělat, furt něco chybí – příze, barvy…,“ mávla rezignovaně rukou a odcházela.