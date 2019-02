Je to bezpečné? To je zásadní otázka při nákupu masa vzhledem k aféře s pochybným polským hovězím. Odpověď nemá být složitá. „Na etiketě musí být uvedeno, kde bylo zvíře chováno a kde bylo poraženo,“ řekla mluvčí Potravinářské komory Dana Večeřová.

Podle Lukáše Zeleného z organizace dTest by kontrola údajů měla být samozřejmostí. „Zákazník by si vždy měl zhodnotit složení výrobku a jeho původ, dát to do souvislosti s cenou, a až pak se rozhodnout, který výrobek koupí,“ řekl Zelený Deníku.

Buďte obezřetní

V obchodech je podle pravidel vše zcela jasné, na dotazech v restauraci si člověk někdy může „vylámat zuby“. Pokud bude chtít vidět dodací list k masu, může vyjít naprázdno. „Spotřebitelé ze zákona takový nárok na rozdíl od dozorových orgánů nemají,“ řekl Deníku mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Majer.

„Nicméně si troufám říci, že žádný se-riózní restauratér nebude mít problém na vyžádání hostu poskytnout informaci o původu masa, které při přípravě pokrmů používá,“ míní.

„Ve slušné restauraci by mu to správně ukázat měli,“ řekl Deníku prezident Asociace kuchařů a cukrářů Miroslav Kubec. Také podle Zeleného bude personál kvalitní restaurace kvůli udržení klientely v případě podobné žádosti ochotný. „Pokud o to podnikateli nepůjde, určitě žádný doklad nepředloží. Ale je na zákazníkovi, kam půjde příště,“ konstatoval.

Podvody v hospodách

V některých pražských restauracích již inspektoři v souvislosti s polským hovězím nesrovnalosti našli. „Na dodacích listech byl uveden původ Česká republika, přestože maso v originálním balení mělo na etiketách jasně vyznačený původ, a to Polsko,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Veterináři s policisty a celníky od úterý provádějí u polských hranic intenzivní kontroly přepravy hovězího masa. Zastavili při nich na pět stovek vozidel a zjistili 15 závad. Pochybení odhalili při kontrole v Rynolticích v Libereckém kraji, kde objevili 120 kilogramů hovězího masa bez průkazu původu.