Nevěsty hledaly inspiraci na veletrhu. V módě jsou boho šaty, radí odborníci

/FOTOGALERIE, VIDEO/ Krajka na bílých svatebních šatech, zdobené několikapatrové dorty, blyštivé prsteny a zaujaté budoucí nevěsty, kam jen člověk dohlédne. Podobně to v pátek a v sobotu vypadalo v brněnské Fait Gallery u Vaňkovky, kde se konal Svatební veletrh. Snoubenci se mohli inspirovat nejen v řadě stánků, ale také na módních přehlídkách.

Prostor galerie byl rozdělený do částí, každá z nich se týkala jedné z nezbytných součástí svatby. V části věnované svatebním šatům přijela prezentovat šaty luxusní světoznámé značky Pronovias třeba Marcela Juříková z uherskohradišťského svatebního salonu Svatka.

„Jedním z momentálně nejvýraznějších trendů jsou boho (bohémské, jednoduché - pozn. red.) šaty, ale neznamená to, že se v nich teď musí vdávat všechny nevěsty. Šaty se vždy ke konkrétní ženě musí především hodit. Vedle výrazného módního proudu boho šatů jsou nyní in hladké, modely zdobené kamínky nebo krajskou obepínající postavu, které jsou velmi šik. Princeznovské šaty momentálně moc trendy nejsou, ale na druhou stranu, mnoho žen má pocit, že je ve svatební den musí mít na sobě," zmínila odbornice na svatební módu, která se jí věnuje již sedmadvacet let.

Nevěsty, které váhají mezi šaty podle posledních trendů a klasickými princeznovskými šaty, mají však podle ní nyní možnost, jak spojit obě přání dohromady. „Nyní nabízíme i šaty, které jsou vyřešené tak rafinovaně, že jejich základ tvoří upnuté šaty zdobené třeba krajkou, a k nim se dá připnout dlouhá vlečka. Ta vytvoří na obřadě a při oficiálních částech svatby efekt princeznovských šatů. Je možné ji ale kdykoliv odepnout a pak ze šatů zůstane jen základní, pohodlnější část," poradila Juříková.

Nabídka svatebních šatů na veletrhu zaujala třeba nastávající nevěstu Pavlínu Ďurinovou, která na akci zavítala s kamarádkou. „Tady na veletrhu se mi líbí všechno, ale obzvláště oceňuji výběr svatebních šatů, kterých je tady opravdu hodně," pochválila žena.

Dámy se na veletrhu mohly nechat i nalíčit a učesat, nebo se dozvědět, jaké zvolit na svůj velký den líčení. Radila jim třeba i nezávislá kosmetická poradkyně Eliška Veselá. „Když za mnou přijde nastávající nevěsta, nejdříve se domluvíme na individuální hodinku krásy. Tam žena přijde a společně připravíme její pleť, dáme jí veškerou potřebnou péči. Říkám totiž, že nejdříve je potřeba mít nádherné čisté plátno, na které se teprve pak může malovat. Potom se domluvíme na konkrétním líčení. To volím tak, aby se v něm každá žena ve svůj den D cítila dobře," vysvětlila Veselá.

Jak vypozorovala, na páteční a sobotní veletrh zamířily zejména ženy, které jsou na začátku svatebních příprav a začínají shánět inspiraci.

To Veronika Trusinová, která na akci přišla se snoubencem, má už většinu věcí na svatbu přichystaných. Nyní se už spíše zaměřovala na doladění detailů. „Zaujaly nás zejména prstýnky a dekorace. Právě tyto dvě věci společně s oblekem pro ženicha právě ještě zařízené nemáme. Toto je první taková akce, kterou jsem navštívila, doteď jsem většinu věcí zařizovala spíše přes známé, ale určitě mi při přípravách její návštěva pomůže," řekla budoucí nevěsta.

Kromě stánků byla na veletrhu pro návštěvníky připravená i show na pódiu. „Připravili jsme módní přehlídky svatebních šatů, pánské módy a přehlídky návrhářů, vystoupila třeba čerstvě zasnoubená blogerka Nikol Moravcová. Návštěvníci také mohli soutěžit o ceny za dvě sta tisíc korun," popsala akci za pořadatele Iva Vinkler.