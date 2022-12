Život 90: Linka důvěry Senior telefon Mezi nejvýznamnější patří Život 90 a jejich Linka důvěry Senior telefon. Jde o bezplatnou, anonymní a odbornou linku důvěry pro osoby starší 60 let a jejich pečující. Zkušení konzultanti jsou připraveni pomoci nepřetržitě. Třeba i s tím, jak si zařídit sociální dávky. Nebo volajícího vyslechnou a podpoří v těžkých chvílích, když neví jak dál, zemřel mu blízký, potýká se s chorobou či se špatným zacházením. A nebo se prostě jen cítí smutně.

SENIOR TELEFON: 800 157 157. EMAIL: seniortelefon@zivot90.cz (Odpověď bude zaslána do třech pracovních dnů.)

Šetří na jídle a v domě svítí baterkou. Senioři přesto nezvládají zaplatit účty

Elpida: Linka seniorů

Na pomoc seniorům se zaměřuje také organizace Elpida a její Linka seniorů. Jde opět o bezplatnou a anonymní linku s celorepublikovým působením. Slouží především jako nástroj pro porozumění, pochopení a orientaci v tom, jaká je aktuální situace a jaké jsou možnosti podpory. Proberou s volajícím státem vyplácené dávky, pomohou s vyplněním potřebných formulářů, vysvětlí, kdy a jak lze využívat služeb charity či jak si požádat o potravinový balíček v potravinové bance.

Linka funguje každý den včetně víkendů od osmi ráno do osmi večer, a to včetně Vánoc. Největší šance dovolat se je právě o víkendech nebo ve všední dny po 16. hodině.

LINKA SENIORŮ: 800 200 007

Kdo chce peníze, musí čekat. Úřady práce: Nejsme tu proto, abychom vám pomáhali

Člověk v tísni: Telefonická helplinka pro lidi v nouzi, též Dluhová linka

Telefonickou helplinku pro lidi v nouzi provozuje také organizace Člověk v tísni. Není určena pouze seniorům, ale všem lidem v nouzi, důchodce nevyjímaje. Volat se na ni dá od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin, při mobiliární exekuci až do 22 hodin.

Zdroj: DeníkLinka vznikla původně jako bezplatné poradenství v případě dluhů a exekucí, kvůli současné inflaci a energetické krizi se ale rozšířila i na pomoc jedincům a rodinám zasažených inflací a energetickou krizí. V rámci svých certifikátů Skutečný dárek zavedly novinku, certifikát Nohy v teple (též SOS Česko), který pomůže ohroženým lidem v Česku na cestě z krize. Člověk v tísni díky Skutečnému dárku rozšíří týmy poradců, terénních pracovníků a kapacitu helplinky, aby se podpora dostala k co nejvíce lidem.

Zaměřují se na pomoc se žádostmi o dávky, zejména příspěvek na bydlení. Pomohou po telefonu, pomocí videohovoru na svých videopointech, popřípadě se například se seniorem může vydat osobně na úřad terénní pracovník.

HELPLINKA ČLOVĚKA V TÍSNI: 770 600 800

HELPLINKA V UKRAJINŠTINĚ: +420 770 600 800