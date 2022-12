Kdo chce peníze, musí čekat. Úřady práce: Nejsme tu proto, abychom vám pomáhali

Paní Haně je 81 let. (Jméno seniorky jsme změnili, protože chtěla vystupovat anonymně – pozn.red.) Žije v Praze v nájemním bytě již od padesátých let minulého století. Má rozvedenou dceru a dvě vnučky. Stýkají se, volají si, ale nechce dceru nijak zatěžovat, protože, jak říká, „toho má sama hodně“. Letos na jaře zavolala na poradenskou linku organizace pro seniory Život 90 její sousedka a sdělila, že paní Hana musí hradit vysoké náklady za nájem a zejména plyn, kterým topí. Ptala se, zda by bylo možné seniorce nějak pomoci. O jejích výdajích má přehled, protože všechny bankovní transakce provádí pro paní Hanu ze svého účtu, aby nemusela s každou fakturou chodit do banky. Takto zajde jen s hotovostí o dveře vedle.

Důchodci na úřadu práce. Ilustrační snímek | Foto: ČTK/Drahoslav Ramík