Dostávají nízký plat, dorovnávaný štědrými dietami, které často tvoří více jak polovinu celkového příjmu. Jenže se z nich neodvádí sociální a zdravotní pojištění, tudíž se nezapočítávají do důchodu ani třeba do nemocenské. „U kamioňáků je to zcela běžná praxe,“ potvrzuje dálkový řidič Ondřej. „Výše diet záleží na tom, kolik časů trávím v zahraničí a v jakých zemích. Často jde třeba i o šedesát procent mých příjmů. V případě nemoci by nastal problém, protože by mi ji počítali podle odvodu zdravotního pojištění z mé nízké mzdy,“ líčí.