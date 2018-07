New York zakročil proti Airbnb. Krátkodobé pronájmy budou nově podléhat registru

Na seznam světových metropolí, které se rozhodly zatočit s krátkodobými pronájmy, se nyní nově zapíše i americká metropole New York. Radním města se stejně jako jinde nelíbí to, že prázdninová ubytování typu Airbnb zvyšují ceny nájmů a nemovitostí do astronomických výšin. Nyní se tak každý, kdo poskytne svůj byt ke krátkodobému pronájmu, bude muset zaregistrovat a podávat pravidelná hlášení. Informoval o tom server Daily Mail.

dnes 14:47 SDÍLEJ:

Rada města v minulém týdnu schválila nové nařízení, které má za cíl snížit celkový počet bytů užívaných ke krátkodobým pronájmům, a to především kvůli neustále stoupajícím cenám nemovitostí. Majitelé domů či bytů, kteří budou chtít nemovitosti v budoucnu pronajímat, se tak nově budou muset zapsat do speciálního registru. Město by chtělo díky novému nařízení mít přehled, kdo a kolik bytů pronajímá. Pokud by někdo nemovitost v registru nepřiznal, čeká ho pokuta až 1500 dolarů, v přepočtu tedy přes 33 tisíc korun. K podobnému registru přistoupilo už v minulosti San Francisko, kde následně klesl počet krátkodobých bytů na polovinu, informoval server NY Times. Podle listu se radní New Yorku nyní vyslovili jednomyslně, pro bylo všech 45 poslanců. Nový zákon nyní však ještě musí podepsat starosta města Bill de Blassio. U něj se však nepochybuje, že nařízení schválí. Již dříve se totiž netajil tím, že cenově dostupné bydlení v New Yorku patří k jeho největším prioritám. ČTĚTE TAKÉ: Palma de Mallorca bojuje s turisty. Zakáže krátkodobé pronájmy přes Airbnb Nařízení se však nelíbí vlastníkům bytů, kteří jej považují minimálně za kontroverzní. Spousta z nich totiž pronajímá například pokoje, ne celé byty. Tento přivýdělek jim pak pomáhá k placení nájmů a dalších výdajů. „Krok radnice nás nepřekvapuje, protože rada dostala v rámci příspěvků na kampaň statisíce dolarů od hotelového průmyslu. Chce ochránit výdělky velkých hotelů, namísto svých občanů, kterým krátkodobé pronájmy pomáhají s placením účtů,“ uvedla mluvčí společnosti Airbnb Liz DeBold Fuscová. Město se však brání tím, že tyto nabídky krátkodobého bydlení jen zhoršují bytovou krizi ve městě. "Dlouhodobé obsazení bytů v některých částech New Yorku je velmi nízké," uvedl před hlasováním předseda městské rady Corey Johnson. "Nacházíme se v krizi, kdy nejsou k dispozici žádné cenově dostupné byty, je tu problém s bezdomovectvím. A Airbnb v tom příliš nepomáhá," dodal. ČTĚTE TAKÉ: Boj se sobeckými turisty? Ibiza chce pokutovat za ručníky ponechané na pláži Vedení města nařklo Airbnb z toho, že je prý zodpovědné za bezmála 10procentní nárůst cen nemovitostí během let 2009 až 2016 a že jen v roce 2016 celkem Newyorčané na navýšeném nájmu takto přeplatili více než 616 milionů dolarů, tedy 13,1 miliardy korun. Poskytovatelé krátkodobých ubytování, jako je v Americe zejména Airbnb a HomeAway, tak nově budou každý měsíc poskytovat adresy a jména hostitelů s informací, zda se jedná o nájemné za celý byt nebo pokoj. Co dalšího pak budou muset pronajímatelé do registru uvádět, radní zatím nespecifikovali. Někteří se však proti kroku ohradili, podle nich se jedná o porušení základních občanských svobod. "Newyorčané budou nyní podléhat nekontrolovanému obtěžování a razítkové byrokracii městské rady," uvedla Fuscová. Spoustu pronajímatelů by tak registrace nemovitostí a podávání měsíčních hlášení mohla zcela odradit. ČTĚTE TAKÉ: Konec otravných prodejců u pyramid? V Egyptě je nově budou pokutovat Radní však argumentují tím, že návrh nového zákona je zaměřen především na některé majitele domů, kteří takto pronajímají mnoho nemovitostí. "Ano, může to zasáhnout obyčejné Newyorčany," řekla radní Carlina Riverová, která byla jednou z těch, kteří nařízení představili. "Ale mnohokrát, zvláště v místě mého bydliště, se jedná o pronajímatele, kteří svá obydlí pronajímají pouze krátkodobě, protože jim to vynese víc peněz. Není zde tak šance sehnat normální pronájmy," dodala. New York se tak postavil po bok dalších světových metropolí, které se snaží Airbnb výrazně regulovat. S novým opatřením přišli radní také v Madridu, kteří plánují zakázat až 95 procent prázdninových pronájmů. Od července se pak turisté přes Airbnb vůbec neubytují ve španělském letovisku Palma de Mallorca, které jako první v zemi pronájem tohoto typu zcela zakázalo. Turisté si tak zde budou moci pronajmout jen domky či chaty nebo se mohou ubytovat v hotelu. Zákon podobného typu bude zaveden i v Austrálii, kde budou zákázany tzv. party domy. Stalo se tak poté, co se množily stížnosti na chování nájemníků. Sousedé v bytových domech budou zde prý mít také větší pravomoci k zabránění podobných pronájmů. ČTĚTE TAKÉ: Fronty na Mont Blanc? Francie kvůli turistům omezila přístup na jednu z cest Některé evropské metropole mají s regulací turismu a potažmo pronájmů praxi již několik let. Nejpřísněji se zachoval Berlín, který během roku 2016 zpřísnil zákon a krátkodobé pronájmy celých nemovitostí přes platformy typu Airbnb úplně zakázal. Nyní se ovšem objevují tendence pravidla zmírnit. Nejčastěji padá návrh, aby lidé mohli pronajímat byty krátkodobě turistům alespoň po 60 dní v roce bez zvláštního povolení. Tuto strategii zvolil i Amsterdam. Město se však na rozdíl od Berlína rozhodlo přitvrdit. Od roku 2019 plánuje zkrátit povolenou lhůtu pro krátkodobé pronájmy na pouhých 30 dní ročně. Benevolentnější opatření zvolily Londýn a Paříž. Hlavní město Spojeného království omezilo pronájmy přes Airbnb na 90 dní v roce, přičemž stejnou regulaci v nejbližší době plánuje zavést také skotský Edinburgh.

Autor: Andrea Gričová