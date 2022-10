Odbory požadují zvýšení mezd o 8,3 procenta v letošním roce a o dalších šest procent v tom příštím. Nexen patří k největším továrnám v kraji, v zóně Triangle u Žatce vyrábí pneumatiky.

Operátoři v regionu berou od 20 do 30 tisíc korun. Nástupní mzda, alespoň podle inzerátů zveřejněných na úřadu práce, se například v Grammeru v zóně Triangle pohybuje od 24 do 27 tisíc korun, v sousedním Kiswire od 20 do 30 tisíc korun, v lounském Aisanu od 20 do 23 tisíc, žatecké Koito nabízí lidem u strojů 22 až 25 tisíc korun. HP Pelzer, který oznámil v nejbližších letech stěhování výroby ze Žatce do Kadaně, nabízí operátorům hrubý nástupní plat 17 800 korun.

Většina továren po určitém čase svým zaměstnancům přidává, příjem se odvíjí od počtu odpracovaných směn a různých benefitů. Někde se hrubá mzda lidem po zkušební době blíží k hranici 30 tisíc korun.

„Jsou v tom ale započítané příspěvky za noční, za víkendy, lidé nesmí mít absence v práci. Čistá mzda se pak odvíjí od počtu dětí a dalších slev na daních, při 30 tisících hrubého berou lidé kolem 25 tisíc čistého,“ sdělila mzdová účetní z továrny na Žatecku.

Nexen v inzerátech láká nové dělníky do výroby na 34 tisíc korun. Zároveň ale uvádí, že základní mzda je 22 tisíc. Navýšení mají přinést příplatky za směny, bonusy za docházku a výkonnost. „Já rozhodně tolik nemám, jen někdy se přiblížím ke 30. Beru kolem 24 tisíc čistého,“ sdělila jedna ze zaměstnankyň Nexenu, která si nepřála uvést jméno.

Náklady rostou, mzdy ne

Tlaky na zvýšení mezd a platů přinesla vysoká inflace. Lidem s všeobecným zdražováním výrazně narostly životní náklady. „Vadí nám, že od roku 2018 se velké části lidí v Nexenu mzdy nezvýšily. Řada z nich už to zabalila a odešla jinam,“ řekl Rohel. Právě navýšení mezd je hlavním důvodem, proč odboráři v této korejské firmě hovoří o stávce. „Pokud se nedohodneme na kompromisní smlouvě, oznámíme termín stávky,“ dodal.

Před ní odboráři rozjedou informační kampaň, ve které chtějí zaměstnancům Nexenu mimo jiné vysvětlit, že účastí ve stávce nemohou přijít o takzvaný třináctý plat, jak se někteří obávají. „Účast ve stávce je braná jako neplacené volno. Pokud budeme stávkovat dva tři dny, nemělo by to zaměstnance v tomto smyslu poškodit,“ sdělil Rohel.

Společnost Nexen se k vyjednávání o zvýšení mezd nevyjadřuje, v minulých dnech pouze zveřejnila obecné komuniké.

„Nexen Tire Europe se jako všechny ostatní společnosti, ale i domácnosti, musí adaptovat na měnící se světové podmínky. Proto sledujeme aktuální dění a snažíme se minimalizovat dopady této náročné doby na naše zaměstnance. Nexen Tire si stále zachovává konkurenceschopnost a vytváří nová pracovní místa v České republice. Uzpůsobujeme tomu budoucí kroky tak, aby mohla naše společnost i nadále růst a poskytovat jistotu našim zákazníkům, partnerům a zaměstnancům. Věříme, že tuto situaci, kterou doprovází mnoho změn a překážek, zvládneme,“ stojí v něm.