Stávka v Nexenu pokračuje, výroba stojí. Vedení firmy poslalo návrhy do Koreje

Stávka části zaměstnanců továrny Nexen Tire Europe za vyšší mzdy pokračuje třetím dnem. Odboráři žádají dohodu nad kolektivní smlouvou. Výroba podle nich stojí. Do protestu se přidávají další zaměstnanci, podle stávkujících přistoupilo poprvé vedení firmy k jednání. Šéfové české pobočky, která v průmyslové zóně Triangle vyrábí pneumatiky, poslali návrhy odborů k posouzení do domovské firmy do Jižní Koreje.

Zaměstnanci Nexenu zahájili stávku | Video: Deník/Hynek Dlouhý