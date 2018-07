Nezačínejte globální obchodní válku, varovala Markelová Trumpa

Vychovatelé (kromě vychovatelů pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami) Vychovatel/ka v dětském centru. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 15450 kč, mzda max. 23230 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Kontakt zasláním přihlášky do VŘ včetně životopisu a motivačního dopisu na e-mail vychovatelkakostelec@suz.cz do 31.7.2018., Bližší informace telefonicky PO - PÁ od 8:00 - 15:00 hodin., - ÚSO, - vzdělání v oboru zaměřeném na pedagogickou činnost, - komunikační znalost v RJ nebo AJ, - povinnost absolvovat psychotesty., Nabízené výhody:, - 5 týdnů dovolené, FKSP, 5 dnů indispozičního volna, rizikový příplatek 1 500 Kč/měs., benefity.. Pracoviště: Správa uprchlických zařízení mv - pracoviště, Rudé armády, č.p. 1000, 517 41 Kostelec nad Orlicí. Informace: Ivana Brandejsová, +420 494 323 803,778 498 332.

Zámečníci strojů Strojní zámečníci - brusiči, pilaři, lisaři, obsluha tryskacího stroje. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč, mzda max. 24000 kč. Volných pracovních míst: 10. Poznámka: z: 16.3.2018 a: 25.6.2018 Požadujeme: vyučení ve strojírenském oboru., Nabízíme: Silné zázemí českého podniku. Zaměstnanecké benefity - 7,5 h pracovní doba, - týden dovolené navíc, příspěvek na penzijní připojištění, - příspěvek na dopravu, - dotované závodní stravování, - příspěvky nad rámec ZP (jubilea, výročí), příplatky nad rámec ZP (profesní..)- závodní preventivní péči, - volnočasové aktivity a další., Kontakt: osobně na adrese podniku ve dnech Po až PÁ v době od 6:30 do 14:30 hodin, p. Jana Venzarová, telefonicky v pracovní dny v době od 6:30 do 14:30 hodin na č.: 556 783 605, písemně na e-mail: venzarova.j@vop.cz. Pracoviště: Vop cz, s.p., Dukelská, č.p. 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína. Informace: Venzarová Jana, +420 556 783 605.

Informační technologie - Informační technologie Programátor 65 535 Kč

Vývojáři softwaru. Požadované vzdělání: vyšší odborné. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 115000 kč. Volných pracovních míst: 3. Poznámka: Místo výkonu práce:Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, 150 00 (Svornosti č.p. 3321/2, Praha 5 - Smíchov), Kontakt: Rosman Jana, tel.: 77747355, e-mail: jana.skaloudova@ibs-sro.com , Žadatel musí mít znalost a zkušenost: HANA a BW v HANA, SAP Core zkušnost v SAP NetWeaver 2004s, 5 Full Cycle implementace SAP Business Intelligence 7.0 spojená s CRM, FI, MM, SRM, PM a SD Modules, Custom/Complex Data flows/Extraction on Business Intelligence 7.0 with ABAP, ladění výkonu a analýza BI a ABAP a v BW v HANA prostředí. Znalost naglického jazyka na aktivní profesní úrovni je nutná.. Pracoviště: Msd it global innovation center s.r.o., Evropská, č.p. 2588, 160 00 Praha 6. Informace: Jana Rosman, +420 777 473 55.