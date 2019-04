Nezájem o přírodu. Do běžných popelnic vyhazuje zářivky třetina domácností

Přesně 33 procent domácností vyhazuje vysloužilé kompaktní zářivky či LED žárovky do černých popelnic se směsným odpadem. Vyplývá to z průzkumu, který provedla agentura Markent pro společnost Ekolamp. "Do odpadu přitom nepatří kvůli malému množství rtuti, která by měla být odborně recyklována," uvedla Zuzana Adamcová z Ekolampu. Zbytek druhotných surovin lze také dále využít.

Domácnosti a firmy loni k recyklaci předaly 719 tun úsporných zářivek, výbojek a LED diod. Celkem obsahovaly 24 kilogramů rtuti. "Takové množství by teoreticky mohlo ve volné přírodě znečistit vodu v objemu téměř dvou slapských přehrad či 76 Máchových jezer," prohlásila Adamcová. Elektroodpad nad zlato. Nový zákon má zlepšit jeho třídění Přečíst článek › Světelné zdroje je možné předat k další recyklaci na více než 4400 sběrných místech po celém Česku, stejně jako ve sběrných dvorech a obchodech, v nichž se tyto výrobky prodávají. Nejbližší sběrné místo pomáhá vyhledat aplikace "Kam s ní?", kterou si lidé mohou stáhnout do mobilů i tabletů. Nejvíce "světelného" elektroodpadu loni stejně jako v minulých letech nasbírali obyvatelé Královéhradeckého kraje – v přepočtu na hlavu šlo o 125 gramů. Na druhé příčce se s 116 gramy umístili Pražané. Na dno žebříčku se naopak s 51 gramy shodně propadli obyvatelé Středočeského a Jihomoravského kraje. Další přetřídění odpadu Ekologové se snaží spotřebitele přesvědčit, aby k recyklaci předávali všechny vysloužilé světelné zdroje. "U nebezpečného materiálu přírodě vadí i jen malé množství, natož plná třetina," řekl Deníku Ivo Kropáček z Hnutí Duha. Jako nezbytné vidí další přetřídění odpadu z černých popelnic ještě předtím, než bude uložen na skládku, což po Česku již od roku 2000 podle Kropáčka marně požaduje Evropská unie. Právě sladění domácích předpisů s unijními mají za cíl připravované nové zákony o odpadech a o vybraných výrobcích s ukončenou životností spolu s chystanou novelou zákona o obalech. "Samozřejmě by to měly řešit, bohužel v návrhu to opět není," dodal Kropáček. Třídění odpadu? V poslední době začíná být mezi lidmi trendem Přečíst článek ›

Autor: Jiří Janda