Lidé zahnaní do úzkých. Nezákonných exekucí jsou v Česku statisíce

V Česku existují desetitisíce až statisíce nezákonných exekucí, které mohou lidi dostat i do neřešitelné situace. Problém ovšem je, že pokud se dlužníci, proti nimž je vymáhání vedeno, sami neozvou, nikdo to aktivně neřeší. Zaznělo to včera v Praze na semináři v Senátu.

Exekuce. Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Jarmila Kuncová