V evidenci úřadů práce bylo na konci července 240 706 zájemců o zaměstnání. Bylo to o 9397 více než v červnu a o zhruba 31.500 méně než loni v červenci.

Volných míst v nabídce úřadů práce bylo ke konci letošního července 313 250. Ve srovnání s červnem to bylo o 6158 méně. V meziročním srovnání počet neobsazených pozic klesl téměř o 45 tisíc.

Příčinou červencového nárůstu nezaměstnanosti je omezení náboru nových zaměstnanců v důsledku celopodnikových dovolených. V menší míře se v nárůstu projevil i příchod části absolventů škol na pracovní trh, uvádí úřad práce.

„Vývoj v následujících měsících bude záviset na průběhu válečného konfliktu na Ukrajině, počtu nově evidovaných uchazečů o zaměstnání z řad občanů Ukrajiny, dopadech energetické krize na zaměstnavatele, trvající vysoké inflaci, kvůli které rostou náklady na výrobu, či aktuální epidemické situaci,“ uvedl generální ředitel Úřadu práce ČR Viktor Najmon.

Podle zdrojů úřadu získalo v Česku od vypuknutí konfliktu na Ukrajině letos v únoru do konce července práci celkem 97 238 občanů Ukrajiny. Někteří z nich už se ale vrátili domů nebo ze zaměstnání odešli. Ke konci července tak v ČR pracovalo 73 908 Ukrajinců s udělenou dočasnou ochranou.

Nejvyšší podíl nezaměstnaných, pět procent, vykazoval na konci prvního prázdninového měsíce Ústecký kraj. Následoval Moravskoslezský kraj s mírou nezaměstnanosti 4,8 procenta. Naopak nejnižší nezaměstnanost zůstala v Pardubickém kraji, a to 2,3 procenta.

Meziročně se situace nejvíce změnila na Karlovarsku. Podíl nezaměstnaných tam oproti loňskému červenci klesl o 1,4 procentního bodu na 3,6 procenta.

Uchazečů meziročně přibylo

Během července se na úřadech práce nově zaevidovalo 34 846 lidí. To bylo meziměsíčně skoro o 4000 více. Ve srovnání s loňským červencem přibylo 3375 uchazečů. Nejvíce nových nezaměstnaných hlásí Moravskoslezský (4420) a Středočeský kraj (4218), nejméně kraj Karlovarský (988). Z hlediska okresů nejvíce nově nezaměstnaných vstoupilo do evidence v Praze, a to 3851.

Novou práci z nabídky úřadů práce získalo v červenci 14 963 lidí. Nejčastěji nastoupili do zaměstnání jako pracovníci v maloobchodě a velkoobchodě, ve veřejné správě, v oblasti zdravotní péče, výroby kovových konstrukcí nebo stravování a pohostinství.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo v červenci 76 836 lidí, necelá třetina všech uchazečů o zaměstnání. V průměru dostávali 9855 Kč měsíčně.