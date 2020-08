Počet lidí bez práce stoupl v červenci meziměsíčně o více než deset tisíc. Ve srovnání s loňským červencem přibylo 74 553 uchazečů o práci. Míra nezaměstnanosti loni v červenci byla 2,7 procenta.

"V červenci jsme zaznamenali pravidelný sezonní výkyv. Za mírným nárůstem nezaměstnanosti stojí kromě aktuální situace kolem koronaviru i každoročně se opakující příchod části zaměstnanců ze školství do evidence ÚP ČR a nižší aktivita firem v letním období v oblasti přijímání nových zaměstnanců z důvodů celopodnikových dovolených," uvedl ředitel odboru zaměstnanosti Generálního ředitelství Úřadu práce ČR Jan Karmazín. V menší míře se podle něj začali do evidence hlásit čerství absolventi škol. "Prozatím ale nezaměstnanost výrazně neovlivňují. Příchod hlavní vlny očekáváme v září," dodal Karmazín.

Zaměstnavatelé mají stále zájem o sezonní pracovníky a pracovníky na dělnických pozicích. Zájem je také o kvalifikované řemeslníky, analytiky, vývojáře softwaru, skladníky nebo řidiče. Na jedno volné pracovní místo připadá v průměru 0,8 uchazeče.

Nejhorší situace je na Karvinsku

Ke konci července se na úřadech práce nově zaregistrovalo téměř 43 900 uchazečů o zaměstnání. Zároveň z evidence bezmála 33 900 lidí odešlo. Nejvíce nově příchozích bylo v Moravskoslezském kraji a v Praze. Nejméně nových uchazečů evidovaly úřady v Karlovarském kraji.

Nejnižší nezaměstnanost měl na konci července okres Rychnov nad Kněžnou, a to 1,8 procenta. Následovala Praha-východ s dvěma procenty a okres Jindřichův Hradec s 2,1 procenta. Naopak nejhorší situace byla na Karvinsku s mírou nezaměstnanosti přesahující osm procent. Následovaly okresy Ostrava-město a Most, kde práci hledalo 6,8 procenta lidí.

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti zaznamenalo v červenci 66 okresů v čele s Olomoucí a Prahou. V 11 regionech nezaměstnanost naopak klesla, nejvýrazněji na Jesenicku.

Nezaměstnanost výrazněji stoupne na podzim, očekávají analytici



Výraznější nárůst nezaměstnanosti by měl podle ČTK oslovených ekonomů nastat v podzimních měsících, a to až k sedmi procentům. Prozatím je nárůst počtu nezaměstnaných zpomalován mimo jiné dočasnými vládními podpůrnými programy. Dosavadní vývoj tak neznamená, že by trh práce měl po pandemii koronaviru to nejhorší za sebou, upozornili.



"Celkově je růst počtu nezaměstnaných v tuzemské ekonomice relativně mírný, což je dáno pokračujícími vládními programy na udržení zaměstnanosti a do jisté míry také přehřátým trhem práce před příchodem koronaviru. S postupným odezníváním podpůrných opatření bude míra nezaměstnanosti dále růst," uvedl hlavní ekonom ING Jakub Seidler.



Ekonom ČSOB Petr Dufek upozornil, že za poslední rok přišli o práci především lidé se základním a učňovským vzděláním pracující ve službách, pomocní a nekvalifikovaní dělníci. Pomalý růst nezaměstnanosti je pak podle něj dán mimo jiné dočasnou podporou státu. "Druhým důvodem je, že firmy v první vlně propouštějí především zahraniční agenturní zaměstnance. Třetím důvodem je přesvědčení o dočasnosti ekonomických potíží, a tak firmy raději nepropouštějí, aby pracovníky nemusely opět pracně shánět," uvedl. Navíc se podle něj i přes narůstající nezaměstnanost výrazně nemění nabídka volných pracovních míst.



"Jak rychle se bude nezaměstnanost v ČR dál zvyšovat, rozhodne kondice ekonomiky a pokračování vládních podpůrných programů - zejména české obdoby kurzarbeitu. Po jeho případném konci je možné předpokládat skokové navýšení nezaměstnanosti nad pět procent," uvedl Dufek.



Během zbytku léta a pak i na podzim lze podle hlavního ekonoma Czech Fund Lukáše Kovandy očekávat postupný nárůst míry nezaměstnanosti nejprve k pěti a v posledním čtvrtletí roku až k sedmi procentům. "Bude postupně slábnout efekt opatření zaváděných za účelem podpory ekonomiky a udržení zaměstnanosti během koronavirové krize, jako je ošetřovné nebo kurzarbeit. Mnozí propuštění lidé, kteří se z nejrůznějších důvodů dosud nenahlásili na úřadu práce, tak do konce roku učiní, což jen dále přispěje k růstu míry nezaměstnanosti," uvedl.



I podle ekonomky Komerční banky Jany Steckerové bude v následujících měsících nezaměstnanost postupně růst. "Na nízkých úrovních jí zatím drží mimo jiné i vládní program Antivirus. Ten by měl sice v srpnu skončit, s velkou pravděpodobností bude ale dále prodloužen. Svého vrcholu tak podle nás nezaměstnanost dosáhne až začátkem příštího roku, a to na úrovni mezi pěti a šesti procenty," uvedla.



Jakkoliv je ale růst míry nezaměstnanosti nepříjemným scénářem, tak stále podle hlavního ekonoma Generali Investments CEE Radomíra Jáče nejde o dramatický vývoj. "Bráno z pohledu nedávné historie, míra nezaměstnanosti nad úrovní pět procent byla v české ekonomice zcela běžná v roce 2016 a ještě i počátkem roku 2017, takže na těchto úrovních bychom stále nehovořili o neznámé situaci či zkušenosti," upozornil.