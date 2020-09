Počet volných pracovních míst letos v srpnu proti červenci vzrostl o 6540 na 340 823, uvedl Úřad práce ČR. "Největší zájem je o pozice dělníků, uklízečů, řidičů nákladních aut, kuchařů a zedníků. Tři ze čtyř míst vyžadují pouze základní vzdělání," upřesnila ministryně.

I přes složité měsíce uplynulého půl roku trh práce v Česku podle Maláčové nadále vykazuje velmi dobrou kondici. "Stále máme nejnižší nezaměstnanost z celé Evropské unie podle aktuálních informací. Myslím si, že to je zásluha vládních opatření," uvedla ministryně.

Někde nezaměstnanost klesla

Za dobrým vývojem je podle Maláčové hlavně kurzarbeitový program Antivirus a půlroční odpuštění odvodů. Důvodem je ale i to, že firmy nejdřív propouštěly agenturní pracovníky a cizince a omezily spolupráci s takzvanými dohodáři. Lidé v létě také čerpali dovolenou a absolventi vysokých škol začali později nastupovat do zaměstnání, dodala Maláčová.

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti zaznamenalo v srpnu 22 okresů. Nejvíce stoupl počet lidí bez místa v Přerově, a to o 3,5 procenta. Následovaly Praha a Most s nárůstem o 3,3 procenta. V 55 regionech nezaměstnanost v srpnu naopak proti červenci klesla. Nejvíc na Písecku a na Jesenicku, a to o 9,3 procenta, respektive 7,4 procenta.

Experti: Růst nezaměstnanosti teprve přijde, realitu ukáže podzim



Růst nezaměstnanosti v Česku teprve přijde, aktuální stagnaci čísel způsobují vládní programy na podporu zaměstnanosti, především program Antivirus. Shodli se na tom analytici, které oslovila ČTK. Realita se podle nich ukáže na podzim. Nezaměstnanost se v srpnu podle dnešních informací statistiků nezvýšila a zůstala na červencové míře 3,8 procenta. Lidí bez práce meziměsíčně ubylo zhruba o 600 na 279 078, což je nejvyšší srpnová hodnota za poslední tři roky.



"Během zbytku roku lze očekávat postupný nárůst míry nezaměstnanosti, která by letos měla vystoupat k úrovni šesti procent. To proto, že bude postupně slábnout efekt opatření zaváděných za účelem podpory ekonomiky a udržení zaměstnanosti během koronavirové krize, jako je ošetřovné nebo program Antivirus, zavádějící specifickou formu kurzarbeitu. Mnozí propuštění lidé, kteří se z nejrůznějších důvodů dosud nenahlásili na úřadu práce, tak do konce roku učiní, což jen dále přispěje k růstu míry nezaměstnanosti," řekl dnes hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.



Podobný vývoj očekává také generální ředitel české pobočky personálně poradenské společnosti Randstad Jacek Kowalak. "Další významná vlna propouštění zatím nepřišla, a to i díky podpůrnému programu Antivirus, který vláda nově prodloužila až do konce října. Reálný dopad koronavirové krize se nejspíš plně projeví až v období, kdy doběhnou všechny typy státní podpory, a zároveň skončí zvýšená poptávka po sezonních pracovnících," uvedl. Upozornil, že proti minulosti nyní nezaměstnanost roste více ve velkých městech jako Praha nebo Brno. "Důvodem je hlavně odlišná struktura pracovních míst v metropolích, které jsou závislé na turistickém ruchu a službách," dodal.



"V posledních letech jsme nebyli na růst míry nezaměstnanosti zvyklí, to se ale od srpna bohužel na dlouhou dobu mění. Současný nárůst je zatím mírný. První velký skok v počtu nezaměstnaných zaznamenáme až v datech za září, kdy se projeví první větší vlna již dokončených výpovědních lhůt. Do aktuálně dostupných statistik se nicméně stále promítá vliv Antiviru, který drží část pracovníků v jejich zaměstnání," sdělil partner poradenské společnosti Moore Czech Republic Radovan Hauk.



Kovanda upozornil, že míra nezaměstnanosti v ČR nicméně i během koronovirové krize zatím zůstává nejnižší v EU. "Jedním z klíčových důvodů je kromě setrvačnosti trhu práce, zpravidla dvouměsíčním výpovědním lhůtám a vládním opatřením na podporu zaměstnanosti také to, že český trh práce má stále poměrně značnou absorpční schopnost. To znamená, že ještě z doby před koronavirovým úderem je tu vytvořený \'polštář\', spočívající v enormním nadbytku volných pracovních míst, který tlumí koronavirový náraz ekonomiky," dodal.