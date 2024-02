Nezaměstnanost v Česku letos v lednu vzrostla na čtyři procenta z prosincových 3,7 procenta. Je tak nyní nejvyšší za skoro tři roky, od dubna roku 2021. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Úřad práce ČR. Uchazečů o práci bylo ke konci ledna 295 546. Bylo jich tak stejně jako loni v prosinci více než volných míst, kterých úřad evidoval 266 783.

Úřad práce - Ilustrační foto | Foto: ČTK/Drahoslav Ramík

Počet nezaměstnaných v lednu proti prosinci stoupl o zhruba 16 tisíc. Nabízených volných pracovních míst naopak meziměsíčně asi o 5000 ubylo. Loni v lednu byla nezaměstnanost menší, a to 3,9 procenta. Bez práce bylo tehdy 283 059 lidí a volných míst bylo 281.141. Podle Úřadu práce by byla nezaměstnanost letos v lednu, pokud by se vynechal rok 2021 ovlivněný pandemií nemoci covid-19, nejvyšší za leden od roku 2017.

Nejvyšší nezaměstnanost byla letos v lednu v Ústeckém kraji se šesti procenty. Naopak nejnižší byla s 2,9 procenta v Praze.

