Nikdo nechce dodat Praze autobusy, na letiště pojedou trolejbusy

Ani druhý pokus Dopravního podniku hl.m. Prahy (DPP) na pořízení nových velkokapacitních autobusů zejména pro linku 119 na Letiště Václava Havla nevyšel. Do soutěže nakonec nepodal nikdo nabídku. Vyplývá to z informací na profilu zadavatele. Do soutěže se nikdo nepřihlásil i přes předběžné konzultace, které proběhly v létě.

Autobusy pro letiště | Foto: Pražský deník