Ťokův rezort nestíhá. Dálniční síť do roku 2050 je nereálná, varoval NKÚ

Kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) prokázala, že tempo výstavby dálnic se stále zpomaluje. Vydání stavebního povolení v průměru trvá 13 let. Na vině jsou především byrokratické překážky. Ministerstvo dopravy, které v součastnosti vede Dan Ťok (ANO), svůj plán vystavět dálniční síť do roku 2050 nestíhá. V letech 2013 až 2017 nezačala ani jedna z plánovaných 15 staveb.

NKÚ se zaměřil na výstavbu, modernizaci a rekonstrukce dálnic v letech 2013 až 2017. Kontroloři prověřovali u Ministerstva dopravy (MD), Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a Státního fondu dopravní infrastruktury například to, jaké náklady stavby dálnic provázely, jak byly stavby připravovány nebo jestli se daří naplňovat cíle, které se s výstavbou dálnic pojí.

Náklady na výstavbu dálnic však klesly v průměru o polovinu.

Podle závěrů NKÚ bylo v letech 2013 až 2017 zprovozněno průměrně jen 16 kilometrů dálnic ročně. V této době nebyla zahájena ani jedna z plánovaných 15 staveb. Nic přitom nenasvědčovalo tomu, že by tempo mělo v dalších letech zrychlit.

"V letech 2018 až 2020 MD pravděpodobně zprovozní jen sedm staveb v délce 52 kilometrů, což je v průměru 17 kilometrů ročně. Dálniční síť přitom původně měla být zcela dokončena v roce 2010. Tento termín MD několikrát posunulo a nyní je stanoven na rok 2050," uvedli kontroloři.

Současné tempo výstavby ale nestačí ani pro dosažení tohoto cíle – zbývá postavit ještě 833 kilometrů z plánovaných 2073 kilometrů. Aby to MD stihlo, muselo by ročně otevírat přibližně 25 kilometrů dálnic. Pokud bude výstavba pokračovat současným tempem, je plán MD do roku 2050 nereálný.

Na EIA se čeká 13 let

Hlavním důvodem pomalého tempa výstavby dálnic byly problémy v přípravě staveb, spojené hlavně se získáváním územních rozhodnutí a stavebních povolení. Příprava staveb dálnic ve fázi od získání souhlasného stanoviska k vlivům na životní prostředí (EIA) do vydání stavebního povolení trvala v průměru 13 let.

Na dlouhé době se podepsalo opakující se napadání a odvolávání se účastníků jak v územním, tak i ve stavebním řízení, dále řešení výjimek týkajících se chráněných druhů rostlin a živočichů a také dlouhé majetkoprávní vypořádání. Oproti předchozí kontrole NKÚ č. 12/18, zveřejněné v roce 2013, se tato fáze přípravy prodloužila o čtyři roky.

Na úsek D1 se čekalo 13 let

Příkladem popsaných problémů je stavba D1 v úseku Říkovice – Přerov, kde bylo souhlasné stanovisko k vlivům na životní prostředí vydáno v roce 2000. Ani po sedmnácti letech však nebylo v souvislosti s tímto úsekem ukončeno majetkoprávní vypořádání.

ŘSD dále kvůli změně tvaru mimoúrovňové křižovatky požádalo v roce 2017 o změnu územního rozhodnutí, k této změně ale byla potřeba výjimka týkající se ochrany chráněných druhů. Proti výjimce se jeden z účastníků řízení odvolal a stavba, na které se mělo pracovat v letech 2018 až 2021, nabere s největší pravděpodobností další zpoždění.

MD přijalo na základě předchozí kontroly NKÚ č. 12/18 opatření, která měla přípravu dálnic zrychlit. Přijatá opatření ale dobu přípravy staveb dálnic dosud nezkrátila.

Dálnice jsou levnější

Kontrola zároveň ukázala, že náklady na výstavbu dálnic klesly. Vybudovat jeden kilometr dálnice stálo v letech 2013 až 2017 v průměru 152 milionů korun. To je přibližně o 190 milionů korun méně, než za kolik se stavělo v letech 2008 až 2012, jak vyplynulo z dřívější kontroly NKÚ.

Kontroloři také zjistili, že průměrná cena 1 m2 stavby dálnice byla 6900 korun, což je téměř stejná cena, za kterou se v průměru stavěl 1 m2 dálnice v Německu, Řecku, Polsku a Španělsku, což ukázala kontrola Evropského účetního dvora č. 5/2013. Náklady na dálniční vozovku se pohybovaly přibližně od 2400 korun do 3500 korun za 1 m2. Náklady na dálniční mosty byly od 18 500 korun do 33 tisíc korun za 1 m2. Celkové ceny staveb nebyly až na výjimky významně nadhodnoceny ani podhodnoceny.

Přílohou kontrolního závěru je databáze jednotkových cen stavebních prací na dálnicích u vybraných staveb, se kterými NKÚ pracoval při kontrole.