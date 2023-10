Cestování z České republiky do zemí západní Evropy vlakem bude od příštího roku o něco dostupnější. Noční vlak spojí Prahu s Bruselem. Stavět bude kromě Prahy i v Ústí nad Labem či v Děčíně. Společnost European Sleeper už na něj zahájila předprodej jízdenek. Noční vlaky nejsou v Česku novinkou. Nabízí je i tuzemští dopravci. Deník přibližuje i to, kam lze přímým spojem dojet a za kolik.

Od března spojí Prahu a Brusel přímý noční vlak. Ilustrační foto. | Foto: ČTK

Od 25. března získá hlavní město Česka železniční spojení s dalšími významnými evropskými centry – německým Berlínem, nizozemským Amsterodamem či Rotterdamem a belgickým Bruselem. Postará se o to noční vlak European Sleeper. „Propojujeme evropská hlavní města, nabízíme širokou škálu úrovní komfortu a v neposlední řadě znovu zavádíme možnost vychutnat si letní vánek z otevřeného okna,“ napsal spoluzakladatel společnosti European Sleeper Chris Engelsman.

První spoj má z Prahy vyrazit v neděli 31. března. Vyjede ze stanice Praha-hlavní nádraží v 18:04 hodin, ještě zastaví ve stanice Praha-Holešovice, ale také na hlavním nádraží v Ústí nad Labem či Děčíně. Jedná se tedy o zajímavou příležitost k cestování zejména pro obyvatele severních Čech. Do Bruselu dorazí v 9:27 hodin. V opačném směru vyjede z bruselského nádraží v 19:22 hodin a do Prahy přijede v 10:56 hodin.

Dražší než letadlem

V porovnání s leteckou dopravou je cesta o dost delší. Let do Bruselu trvá 90 minut. Ovšem nutné je připočíst dvě hodiny strávené na letišti před odletem. Další cirka dvě hodiny zabere cesta osobním autem například ze zmíněného z Děčína na Letiště Václava Havla v Praze. Jelikož jsou letiště většinou na periferiích měst, je nutné počítat po příletu s dalším časem navíc při přesunu směrem do centra. Naopak železniční stanice většinou stojí v blízkosti center. I tak cestující stráví ve vlaku zhruba jednou tolik času oproti letecké přepravě.

Zdroj: Youtube

Jízdenku si lze zakoupit již nyní v předprodeji. Cena začíná na částce 79 euro, což je v přepočtu zhruba 1940 korun. Jedná se o jednosměrnou jízdenku z Prahy do Bruselu ve sdíleném kupé a bez možnosti storna. Za lehátko v kupé pro šest osob zaplatí cestující 109 euro (bezmála 2 680 korun). Celé kupé až pro šest osob vyjde na 409 euro (10 045 korun při aktuálním kurzu 24,56 korun za euro).

Ačkoliv letenka vyjde levněji, jednosměrná se dá například na konec října objednat od 1743 korun, v konečném součtu být markantní rozdíl nemusí. Ne každý kdo cestuje, totiž žije v blízkosti pražského letiště.

„Pokud chci letět ranním letem do Bruselu, který létával dříve kolem 6:15, nyní obvykle v 6:50, znamená to jet večer do Prahy, zde přepsat v hotelu, vstávat asi ve čtyři, jet taxíkem na letiště, protože tak ráno to hromadnou dopravou nebývá skoro možné, a dostat se do centra Bruselu v dost podobný čas, jako tam dojede ten vlak – za podobnou cenu, ale výrazně nevyspaný. Pak už ta letenka, která pro zpáteční let stojí asi pět tisíc korun, nevychází o tolik levnější. Hotel je za dalších 70 euro v Praze a 100 euro v Bruselu, cesta na a z letiště dalších deset,“ uvedl ve svém textu na portále Seznam médium příznivec cestování vlakem Petr Michal Berg ze Vsetína.

Zájem o noční vlaky roste

Pro cestování vlakem hovoří i ekologie. Nejméně škodí životnímu prostředí. Podle Evropské agentury pro životní prostředí se provoz na železnici podílí na vypuštěných skleníkových plynech v kategorii doprava pouze 0,5 procenty. Největším producentem je silniční doprava (72 procent) a dále letecká doprava spolu s námořní (13,4 procenta).

Ceník ČD Night Praha - Budapešť od 1394 Kč

Praha - Varšava od 1445 Kč

Praha - Košice od 647 Kč

Praha - Curych přes Drážďany - Frankfurt - Basilej - lehátko od 2963 Kč, lůžko od 3461 Kč

Praha - Curych přes LInec, Innsbruck - lůžko od 1867 Kč Zdroj: ČD

V Česku noční cesty po železnici nejsou žádnou novinkou. Největší dopravce České dráhy nabízí spojení v rámci ČD Night například do švýcarského Curychu, polské Varšavy, maďarské Budapešti či do slovenské Humenného.

„O noční spoje je velký zájem a naše nabídka nočních vlaků je po celý rok velmi dobře využita. Cestující mají zájem především o vyšší třídu nočního cestování v komfortních lůžkových vozech. V nich mají přímo v oddíle i hygienický koutek s umyvadlem a tekoucí vodou,“ přiblížil mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

Rostoucí zájem o noční vlaky potvrdil o letních prázdninách i soukromý dopravce RegioJet. Ten od poloviny června do konce září vypravoval tradičně vlaky do chorvatské Rijeky. „Vzhledem ke změnám našeho provozu, kdy vlaky jezdí letos třikrát v týdnu do Rijeky, oproti loňskému roku, kdy jezdily denně až do Splitu, jsme dosáhli očekávaných prodejů,“ uvedla mluvčí RegioJetu Alexandra Janoušek Kostřicová.