Nord Stream 1 zatím zůstane mimo provoz. Údržba odhalila závady, uvedl Gazprom

ČTK

Údržba jediné provozuschopné turbíny plynovodu Nord Stream 1 odhalila závady. Do jejich odstranění zůstane plynovod mimo provoz. Uvedla to ruská plynárenská společnost Gazprom. Neupřesnila, kdy by se dodávky tímto plynovodem mohly obnovit. Podle německé firmy Siemens Energy nicméně zjištěný problém nepředstavuje důvod k přerušení provozu. Nord Stream 1 přepravuje plyn z Ruska do Německa po dně Baltského moře a je hlavní trasou pro dodávky ruského plynu do Evropské unie.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Přijímací stanice podpořského plynovodu Nord Stream 1 v Lubminu na severu Německa na snímku z 11. července 2022 | Foto: ČTK