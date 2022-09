„Máme informace od švédských zpravodajských služeb a dostali jsme také informace díky našim kontaktům s Dánskem a na základě toho jsme dospěli k názoru, že to je pravděpodobně úmyslný čin. Je to pravděpodobně sabotáž,“ řekla Anderssonová. „Nejde o útok na švédské nebo dánské území. Ale i tak vláda bere velmi vážně, co se stalo, v neposlední řadě ve světle současné bezpečnostní situace v naší těsné blízkosti,“ dodala švédská ministerská předsedkyně.

Anderssonová zdůraznila, že švédská vláda je ohledně posledních událostí v těsném kontaktu s partnery jako jsou NATO a sousední země, včetně Dánska a Německa.

Švédská ministryně zahraničí Ann Lindeová v souvislosti s plynovody Nord Stream rovněž hovořila o pravděpodobné sabotáži a nevyloučila žádný možný vývoj. Švédský ministr obrany Peter Hultquist řekl, že země je připravena v případě potřeby uvolnit příslušné vojenské zdroje.

Dva otřesy, které zaznamenali seismologové v Německu, Dánsku a Švédsku v noci na pondělí, připomínaly mnohem spíše výbuchy než zemětřesení, uvedlo dnes dánské geologické středisko při Kodaňské univerzitě.

Odborníci z Uppsalské univerzity ve Švédsku potvrdili, že otřesy o síle srovnatelné se 100 kilogramy dynamitu měly centrum ve vodě, nikoli v zemi. „Jsme si jistí, že šlo o výbuchy, a ne zemětřesení nebo sesuv,“ řekl podle Reuters nejmenovaný švédský seismolog.

Také dánská předsedkyně vlády Frederiksenová dnes uvedla, že úniky v plynovodech jsou následkem „úmyslné akce“.

Dánský ministr pro energetiku Dan Jörgensen dodal, že velikost děr v poškozených plynovodech, které jsou 70 až 80 metrů pod hladinou moře, je taková, že je nemohla způsobit například lodní kotva.

Americký ministr zahraničí Antony Blinken dnes uvedl, že Spojené státy zatím nemohou potvrdit zprávu o tom, že výbuchy a následné úniky z plynovodů Nord Stream 1 a 2 jsou následkem sabotáže. Pokud jsou, není to v ničím zájmu, dodal Blinken.

Německý týdeník Der Spiegel dnes citoval nejmenované zdroje, podle kterých americká Ústřední zpravodajská služba (CIA) Německo varovala před možnými cílenými útoky na plynovody už před několika týdny.

Německá vláda k věci na žádost Spiegelu odmítla poskytnout komentář.

K výbuchům a následným únikům plynu došlo v ekonomických zónách Dánska a Švédska. Oba plynovody byly neaktivní už před tím, než se incidenty staly.