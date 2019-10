Již v tomto období notáři sepsali více závětí než za stejný čas v minulém roce. 20 702 závětí za loňský rok tak bude velmi pravděpodobně překonáno. Nejvíc žadatelů o závěť bývá v období kolem Dušiček (2. listopadu).

Na konci třetího kvartálu letošního roku bylo u notářů sepsáno a zaevidováno 17 521 závětí, což je v meziročním srovnání o 2229 více. Podle statistik notářské komory tak půjde o dosud nejvyšší počet. Za třetí čtvrtletí jich bylo sepsáno v notářských kancelářích 5502, v polovině letošního roku pak 12 019.

Podzim láme rekordy

Nejvíce závětí lidé zařizují na podzim (až 2300 měsíčně), nejméně v průběhu letních měsíců.

Zápis u notáře je jistota

„Každá závěť sepsaná u notáře je zařazena do pozůstalostního řízení. Je zařazena do centrální evidence a nehrozí, že by se ztratila nebo se na ni zapomnělo. Oproti tomu závěť sepsaná doma se vůbec nemusí najít nebo může být nálezcem zatajena či zničena," vysvětlil prezident Notářské komory Radim Neubauer.

„Možnost sepsat poslední pořízení doma existuje, důležité ale je dodržet zákon a splnit věcné a formální požadavky na její platnost. V opačném případě by se závěť součástí pozůstalostního řízení nestala a majetek by nebyl rozdělen podle přání zesnulého," dodal Radim Neubauer.

O závěti



* Není-li závěť sepsaná vlastní rukou, vyžaduje se přítomnost dvou svědků. Takové závěti ale bývají nejčastěji – a mnohdy úspěšně – po smrti zůstavitele napadány. Zůstavitel totiž bývá neúspěšnými potenciálními dědici nařčen z nesvéprávnosti v době sepsání závěti.

* Závěť bývá v poslední době spojována s hrozbou převzetí zodpovědnosti i za dluhy zemřelého. Dříve nehrozilo, že by případné zděděné dluhy mohly překročit cenu děděného majetku. To již podle nového občanského zákoníku neplatí, proto je dobré v případě nejistoty žádat notáře o tzv. výhradu soupisu majetku.

* Závěť je nadřazena zákonné posloupnosti dědického procesu, přesto ale existuje tzv. nepominutelný dědic. Tím se po smrti zůstavitele stávají jeho potomci. Když tito svůj povinný díl z jakéhokoliv důvodu nedědí, pak se nepominutelným dědicem stávají jejich potomci.

* Nový občanský zákoník dal zústaviteli možnost dědictví podmínit. V případě využití této možnosti je důležité nejen zohlednit situaci, kdy podmínka není splněna, ale také určit, kdo se o předmět dědictví postará do doby jejího splnění (a např. uhradí povinné platby s předmětem související – povinné ručení za vůz, daň za nemovitost). A dále jak dlouhá může tato doba maximálně být (např. při podmínce nabytí majetku po dostudování školy).

* Notáře si můžete vybrat vždy kromě jediného případu, a to je právě řízení o pozůstalosti. Z důvodu nestrannosti a objektivity soudního rozhodování je notář přiřazen soudem podle předem stanoveného rozvrhu. Notářů je občanům po celé ČR aktuálně k dispozici 446.