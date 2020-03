Vláda vyhlásila kvůli výskytu epidemie nebezpečného koronaviru nouzový stav. Platí od čtvrteční 14. hodiny a potrvá třicet dní. Na mimořádném jednání vláda zaroveň rozhodla o zpřísnění již přijatých opatření. Dotknou se i dopravy. A to jak letecké, tak i autobusové. Deník vám přináší klíčové otázky ohledně cestování.

Online reportáž

Jak je to s dopravou do ciziny?

Od soboty mohou lidé cestovat za hranice pouze osobními automobily (do 9 míst včetně), přeshraniční osobní autobusová, vlaková nebo lodní doprava se pozastavuje.