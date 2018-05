Nová hypotéka? Bez souhlasu manžela či manželky máte smůlu

Co je moje, to je moje, a tobě do toho nic není. Tohle rádoby vtipné rčení určitě neplatí, pokud žijete v manželství a máte hypotéku. Pokud totiž úvěr refinancujete a požádáte o peníze v nové bance, musíte mít souhlas partnera. A to i v situaci, kdy nemovitost patří podle katastru jen jednomu z páru.

Nově na to začaly upozorňovat samotné banky, podle nichž Češi o této zákonné povinnosti vůbec nevědí. Bez souhlasu manželky či manžela přitom hrozí, že zástava nemovitosti a kupní smlouva nebudou platné. I finanční ústavy proto začínají klienty pečlivěji informovat. ČTĚTE TAKÉ: Zvládnete splácet hypotéku? „V případě refinancování hypotečního úvěru, tedy při přechodu k jiné bance, klient podepisuje novou smlouvu a ruší se původní zástavní právo. Se zřízením nového zástavního práva již musí dát souhlas i manžel či manželka, a to i přesto, že nemovitost je stále ve vlastnictví klienta,“ vysvětluje Petra Kopecká, tisková mluvčí Raiffeisenbank. Dříve taková praxe běžná nebyla, změna však nastala s novým občanským zákoníkem. „Klient bude na smlouvě o hypotečním úvěru sám, pokud nám prokáže, že nemovitost opravdu nabyl před manželstvím. Ale v případě, že se jedná o zástavní smlouvu, tam je souhlas druhého z manželů požadován na základě nového občanského zákoníku, který zavedl tzv. rodinnou domácnost,“ potvrzuje mluvčí UniCredit Bank Petr Plocek. Právo na bydlení Typicky jde o situace, když jeden z páru za svobodna koupil dům či byt a „vchází“ s ním do společného zákonného svazku. Jakmile před oltářem navlékne prsten, druhé polovičce podle zákoníku automaticky vzniklo „právo na bydlení“. V dané chvíli je pak nadřazené osobnímu vlastnictví. Nesezdaných párů žijících takzvaně na hromádce se přitom souhlas se smlouvou netýká. ČTĚTE TAKÉ: DUEL: Pomůže mladým rodinám státní hypotéka? Co však lidé, kteří před sňatkem uzavřeli předmanželskou smlouvu? Předmanželská smlouva řeší pouze majetek nabytý v manželství. U notáře lze naopak nemovitost, která patřila do výlučného vlastnictví snoubence, zařadit do společného jmění manželů. Ani se smlouvou v kapse se ale souhlasu zákonného partnera nezbavíte. „Pokud je sepsána předmanželská smlouva, máte plné právo nemovitost nabytou před manželstvím prodat a ani při případném rozvodu o ni nepřijdete, protože není součástí vypořádání společného jmění manželů. V obou těchto případech s tím však musí, dle nadřazeného rodinného práva, souhlasit váš partner,“ zdůrazňuje Martina Malečková Pařízková, regionální ředitelka společnosti Bidli. Bez souhlasu jednoho z manželů může dojít k tomu, že bude smlouva o prodeji nemovitosti neplatná. ČTĚTE TAKÉ: Nejvíce Čechů s hypotékou má roční úrokovou sazbu do 2,49 procenta, říká průzkum Všechny koupě musí nést tzv. status prodávajícího a případný souhlas partnera. Totéž platí pro smlouvy zástavní. „Je třeba mít na paměti, že pokud v nemovitosti, na kterou se úvěr vztahuje, žijete společně se svým životním partnerem, má vždy právo o nakládání s ní rozhodovat. A to i přesto, že k ní nemá spoluvlastnické právo,” říká Daniel Horňák, hypoteční specialista společnosti Chytrý Honza. Rekordní refinancování Letošní rok přitom bude na hypotéky a hlavně jejich refinancování opět bohatý. Novou smlouvu – a často u nové banky s nutným souhlasem partnera – bude řešit podle odhadů bank až 156 tisíc klientů, kterým nyní končí fixace. Jde o nejvyšší číslo v novodobé historii.

